Голосование по поправкам в Конституцию: день пятый

В России продолжается голосование по внесению поправок в Конституцию. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность людей было принято решение о том, что избирательные участки будут работать с 25 июня по 1 июля. Кадры из разных городов страны — в фотоленте Ria.ru.