Голосование по поправкам в Конституцию: день пятый

По итогам первых четырех дней голосования явка превысила 27 процентов.
По итогам первых четырех дней голосования явка превысила 27 процентов.
На избирательные участки уже пришли более 40 миллионов человек.
На избирательные участки уже пришли более 40 миллионов человек.
Больше половины из них голосовали в специальных помещениях, еще треть — на дому или придомовых территориях.
Больше половины из них голосовали в специальных помещениях, еще треть — на дому или придомовых территориях.
Общая явка на электронное голосование, которое проходит в Москве и Нижегородской области, превысила 80 процентов.
Общая явка на электронное голосование, которое проходит в Москве и Нижегородской области, превысила 80 процентов.
Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек, проголосовали более 939 тысяч.
Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек, проголосовали более 939 тысяч.
По данным опроса ВЦИОМ, большинство проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.
По данным опроса ВЦИОМ, большинство проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.
Около 76 процентов россиян сказали, что проголосовали за, 23,6 процента — против, 0,4 процента испортили бюллетень.
Около 76 процентов россиян сказали, что проголосовали за, 23,6 процента — против, 0,4 процента испортили бюллетень.
Опросы проводили на 800 избирательных участках в 25 регионах с 25 по 28 июня.
Опросы проводили на 800 избирательных участках в 25 регионах с 25 по 28 июня.
Женщина голосует у себя дома в Новосибирске.
Жительница Екатеринбурга опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке на придомовой территории.
Жительница Екатеринбурга опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке на придомовой территории.
В информационном центре ЦИК России.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.
В Крыму проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.
В Крыму проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.
Большинство россиян планируют проголосовать по поправкам 1 июля, в выходной день.
Большинство россиян планируют проголосовать по поправкам 1 июля, в выходной день.