Москалькова поддержала идею многодневного голосования на выборах

"Поддерживаю инициативу Валентины Матвиенко о распространении практики многодневного голосования. Считаю, что это очень удобная для граждан инициатива, потому что люди могут прийти на участки, когда им комфортно, нынешняя форма голосования показала, что она понравилась людям", - сказала Москалькова журналистам.