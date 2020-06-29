Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573643131.html
Эсеры предложили Мишустину подумать над расширением льгот для учителей
Фракция "Справедливая Россия" в преддверии отчета правительства РФ в Госдуме направила вопросы премьер-министру Михаилу Мишустину, эсеров, в частности,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:15
сн_образование
россия
михаил мишустин
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573613508_0:0:3186:1793_1400x0_80_0_0_0ad5a7e3bb00b006aadf3f4737ae94e2.jpg
https://ria.ru/20200617/1573064683.html
https://ria.ru/20200520/1571743397.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573613508_0:0:3186:1793_1400x0_80_0_0_0ad5a7e3bb00b006aadf3f4737ae94e2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573613508_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2fe400fdee8cdcfe5dadf1f6d783f969.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573613508_212:0:2260:2048_1400x0_80_0_0_95f8b15fef3e863663fc45a37afd295d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сн_образование, россия, михаил мишустин, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, общество

Эсеры предложили Мишустину подумать над расширением льгот для учителей

17:46 29.06.2020 (обновлено: 18:15 29.06.2020)
395
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПробная сдача Единого государственного экзамена в лицее No 88 в Екатеринбурге
Пробная сдача Единого государственного экзамена в лицее No 88 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в преддверии отчета правительства РФ в Госдуме направила вопросы премьер-министру Михаилу Мишустину, эсеров, в частности, интересует расширение льгот для педагогов и льготное кредитование малого бизнеса, сообщил лидер СР Сергей Миронов.
Госдума планирует 22 июля заслушать отчет правительства РФ о работе за 2019 год.
Ноутбук
17 июня, 14:28
ЕР предложила обеспечить учителей льготным высокоскоростным интернетом
"Направили вопросы главе кабмина Михаилу Мишустину в рамках подготовки к правительственному часу в Госдуме. Они затрагивают самые разные сферы жизни - образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, ЖКХ и строительство", - цитирует Миронова его пресс-служба.
Лидер СР отметил, что в июне фракция предложила рассмотреть вопрос ликвидации Фонда обязательного медицинского страхования. Миронов отметил, что "Справедливая Россия" предлагает принять за основу бюджетную систему планирования расходов со стимулирующими выплатами и хотела бы узнать мнение Мишустина по этому вопросу.
"Еще один вопрос касается повышения престижа профессии педагогов. Мы убеждены, что необходимо кардинальным образом пересмотреть предоставляемые педагогическим работникам трудовые и социальные гарантии. Нашей фракцией подготовлены и внесены в Госдуму соответствующие законопроекты. Они предусматривают введение единой для всей страны тарифной сетки оплаты труда педагогов. При этом минимальный оклад не должен быть ниже среднего по региону, в котором работает учитель", - считает Миронов.
По его словам, педагогам должны предоставляться такие же льготы, как и госслужащим.
Эсеры также направили Мишустину вопросы, касающиеся проведения обязательной сертификации импортной продукции. "Правительство вроде бы многое делает для наведения порядка с сертификацией импортной продукции, но вопросов много. До сих пор большое количество организаций продолжают выдавать сертификаты соответствия без проведения испытаний. По этой причине нас интересует, какие в ближайшее время будут приняты меры для усиления контроля в этой сфере?", - заявил Миронов.
Андрей Турчак
20 мая, 17:03
ЕР будет добиваться совершенствования системы оплаты труда учителей
По словам лидера СР, вопросы также касаются ставки льготного кредитования малого и среднего предпринимательства.
"В 2019 году правительство установило ее на уровне 8,5%. С тех пор она не менялась, хотя ключевая ставка Банка России на сегодняшний момент уже составляет 4,5%. Депутаты "Справедливой России" предлагают кредитовать малый и средний бизнес на уровне "ключевая ставка Банка России + 2%", - рассказал Миронов.
510004
Обсудить 3
СН_ОбразованиеРоссияМихаил МишустинСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Офисный работник
Эксперт рассказала о конфликтах между работающими в офисах и на удаленке
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
На портале госуслуг может появиться единое окно для приема жалоб россиян
Мороженое в рожке
Суд подтвердил отказ производителю мороженого в иске к Первому каналу
Здание Верховного суда в Вашингтоне
Верховный суд США поддержал исполнение смертных приговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт оценил перспективы переговоров Путина и Лукашенко
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии подписала конституционные поправки по системе выборов
Президент США Дональд Трамп
Спецпосланник США прокомментировал запрос Ирана на розыск Трампа
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Москалькова поддержала идею многодневного голосования на выборах
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения возгорания бизнес-центра Парус в Тюмени
Открытое горение в здании драмтеатра во Владимире ликвидировали
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Евросоюз продлил экономические санкции против России
ЦИК России
Член ОП пожаловалась на угрозы из-за наблюдения за голосованием
Париж
Во Франции явка во втором туре муниципальных выборов составила 41,6%
Большегрузные автомобили
Белоруссия с 1 июля отменит ограничения для транзитных дальнобойщиков
Яичница с сосисками
В Петербурге завели дело из-за непристойной рекламы кафе
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Пелоси не исключила мер против России после статьи о "сговоре" с талибами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
Лента новостейМолния