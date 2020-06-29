Эсеры предложили Мишустину подумать над расширением льгот для учителей

Госдума планирует 22 июля заслушать отчет правительства РФ о работе за 2019 год.

"Направили вопросы главе кабмина Михаилу Мишустину в рамках подготовки к правительственному часу в Госдуме. Они затрагивают самые разные сферы жизни - образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, ЖКХ и строительство", - цитирует Миронова его пресс-служба.

Лидер СР отметил, что в июне фракция предложила рассмотреть вопрос ликвидации Фонда обязательного медицинского страхования. Миронов отметил, что "Справедливая Россия" предлагает принять за основу бюджетную систему планирования расходов со стимулирующими выплатами и хотела бы узнать мнение Мишустина по этому вопросу.

"Еще один вопрос касается повышения престижа профессии педагогов. Мы убеждены, что необходимо кардинальным образом пересмотреть предоставляемые педагогическим работникам трудовые и социальные гарантии. Нашей фракцией подготовлены и внесены в Госдуму соответствующие законопроекты. Они предусматривают введение единой для всей страны тарифной сетки оплаты труда педагогов. При этом минимальный оклад не должен быть ниже среднего по региону, в котором работает учитель", - считает Миронов.

По его словам, педагогам должны предоставляться такие же льготы, как и госслужащим.

Эсеры также направили Мишустину вопросы, касающиеся проведения обязательной сертификации импортной продукции. "Правительство вроде бы многое делает для наведения порядка с сертификацией импортной продукции, но вопросов много. До сих пор большое количество организаций продолжают выдавать сертификаты соответствия без проведения испытаний. По этой причине нас интересует, какие в ближайшее время будут приняты меры для усиления контроля в этой сфере?", - заявил Миронов.

По словам лидера СР, вопросы также касаются ставки льготного кредитования малого и среднего предпринимательства.