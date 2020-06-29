Эсеры предложили Мишустину подумать над расширением льгот для учителей

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в преддверии отчета правительства РФ в Госдуме направила вопросы премьер-министру Михаилу Мишустину, эсеров, в частности, интересует расширение льгот для педагогов и льготное кредитование малого бизнеса, сообщил лидер СР Сергей Миронов.
Госдума планирует 22 июля заслушать отчет правительства РФ о работе за 2019 год.
"Направили вопросы главе кабмина Михаилу Мишустину в рамках подготовки к правительственному часу в Госдуме. Они затрагивают самые разные сферы жизни - образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, ЖКХ и строительство", - цитирует Миронова его пресс-служба.
Лидер СР отметил, что в июне фракция предложила рассмотреть вопрос ликвидации Фонда обязательного медицинского страхования. Миронов отметил, что "Справедливая Россия" предлагает принять за основу бюджетную систему планирования расходов со стимулирующими выплатами и хотела бы узнать мнение Мишустина по этому вопросу.
"Еще один вопрос касается повышения престижа профессии педагогов. Мы убеждены, что необходимо кардинальным образом пересмотреть предоставляемые педагогическим работникам трудовые и социальные гарантии. Нашей фракцией подготовлены и внесены в Госдуму соответствующие законопроекты. Они предусматривают введение единой для всей страны тарифной сетки оплаты труда педагогов. При этом минимальный оклад не должен быть ниже среднего по региону, в котором работает учитель", - считает Миронов.
По его словам, педагогам должны предоставляться такие же льготы, как и госслужащим.
Эсеры также направили Мишустину вопросы, касающиеся проведения обязательной сертификации импортной продукции. "Правительство вроде бы многое делает для наведения порядка с сертификацией импортной продукции, но вопросов много. До сих пор большое количество организаций продолжают выдавать сертификаты соответствия без проведения испытаний. По этой причине нас интересует, какие в ближайшее время будут приняты меры для усиления контроля в этой сфере?", - заявил Миронов.
По словам лидера СР, вопросы также касаются ставки льготного кредитования малого и среднего предпринимательства.
"В 2019 году правительство установило ее на уровне 8,5%. С тех пор она не менялась, хотя ключевая ставка Банка России на сегодняшний момент уже составляет 4,5%. Депутаты "Справедливой России" предлагают кредитовать малый и средний бизнес на уровне "ключевая ставка Банка России + 2%", - рассказал Миронов.