https://ria.ru/20200629/1573641234.html
Адвокат: экс-чиновника Россельхознадзора Натарова обвинили во взятках
Экс-помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров, помимо педофилии, обвиняется в получении взяток на 6 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:19
2020-06-29T17:25
дмитрий натаров
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
взятка
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дмитрий натаров, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), взятка, происшествия
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Экс-помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров
, помимо педофилии, обвиняется в получении взяток на 6 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат бывшего чиновника Кирилл Бельский
.
По его словам, потерпевший по этому эпизоду – глава зерновой компании, он же отец девочки из другого эпизода о развратных действиях
.
"Потерпевший утверждал, что он, как владелец крупной компании по производству зерна, на протяжении десяти лет ежемесячно выплачивал Натарову денежные средства за общее покровительство. В общей сложности, он говорит, что заплатил ему около 6 миллионов [рублей]",- сказал Бельский.
По словам адвоката, на заседании в субботу коммерсант не смог представить доказательства, так как он, по собственным словам, не помнит, с какого из своих счетов переводил деньги. Суд отложил процесс до понедельника, но сегодня, по заявлению защитника, потерпевший на заседание не пришел.
Что касается обвинения в педофилии, как заявляет защита девочки, Дмитрий Натаров был другом ее семьи и якобы начал посылать ей "непристойные сообщения" еще четыре года назад, когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал, утверждает адвокат потерпевшей Шота Горгадзе.
После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил уволить чиновника, что и было сделано. Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста
по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.