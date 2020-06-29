Адвокат: экс-чиновника Россельхознадзора Натарова обвинили во взятках

"Потерпевший утверждал, что он, как владелец крупной компании по производству зерна, на протяжении десяти лет ежемесячно выплачивал Натарову денежные средства за общее покровительство. В общей сложности, он говорит, что заплатил ему около 6 миллионов [рублей]",- сказал Бельский.

По словам адвоката, на заседании в субботу коммерсант не смог представить доказательства, так как он, по собственным словам, не помнит, с какого из своих счетов переводил деньги. Суд отложил процесс до понедельника, но сегодня, по заявлению защитника, потерпевший на заседание не пришел.

Что касается обвинения в педофилии, как заявляет защита девочки, Дмитрий Натаров был другом ее семьи и якобы начал посылать ей "непристойные сообщения" еще четыре года назад, когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал, утверждает адвокат потерпевшей Шота Горгадзе.