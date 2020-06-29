Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573641234.html
Адвокат: экс-чиновника Россельхознадзора Натарова обвинили во взятках
Экс-помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров, помимо педофилии, обвиняется в получении взяток на 6 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:25
дмитрий натаров
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
взятка
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570642208_241:121:800:435_1400x0_80_0_0_f82a4f26e7e2e77560c9e0fc9c7c31ab.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570642208_241:121:800:435_1400x0_80_0_0_f82a4f26e7e2e77560c9e0fc9c7c31ab.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570642208_267:118:800:518_1400x0_80_0_0_996700dbcc7cb37c96aa583362a97695.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570642208_248:0:781:533_1400x0_80_0_0_2bbd96b5da6adccb8b39333b18a9c7f4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий натаров, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), взятка, происшествия

Адвокат: экс-чиновника Россельхознадзора Натарова обвинили во взятках

17:19 29.06.2020 (обновлено: 17:25 29.06.2020)
447
© Фото : РоссельхознадзорДмитрий Натаров
Дмитрий Натаров
© Фото : Россельхознадзор
Дмитрий Натаров. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Экс-помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров, помимо педофилии, обвиняется в получении взяток на 6 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат бывшего чиновника Кирилл Бельский.
По его словам, потерпевший по этому эпизоду – глава зерновой компании, он же отец девочки из другого эпизода о развратных действиях.
"Потерпевший утверждал, что он, как владелец крупной компании по производству зерна, на протяжении десяти лет ежемесячно выплачивал Натарову денежные средства за общее покровительство. В общей сложности, он говорит, что заплатил ему около 6 миллионов [рублей]",- сказал Бельский.
По словам адвоката, на заседании в субботу коммерсант не смог представить доказательства, так как он, по собственным словам, не помнит, с какого из своих счетов переводил деньги. Суд отложил процесс до понедельника, но сегодня, по заявлению защитника, потерпевший на заседание не пришел.
Что касается обвинения в педофилии, как заявляет защита девочки, Дмитрий Натаров был другом ее семьи и якобы начал посылать ей "непристойные сообщения" еще четыре года назад, когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал, утверждает адвокат потерпевшей Шота Горгадзе.
После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил уволить чиновника, что и было сделано. Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
912122
Обсудить 0
Дмитрий НатаровРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ВзяткаПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов США
В Сиэтле у "автономной зоны" произошла стрельба
Дмитрий Натаров
Суд отказался заключать в СИЗО экс-помощника главы Россельхознадзора
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи проверят информацию об отравлении двух детей в Красногорске
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер рассказал о влиянии пандемии коронавируса на демократию
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
В ОБСЕ отметили ксенофобскую предвыборную риторику Дуды
Мороженое в рожке
Суд подтвердил отказ производителю мороженого в иске к Первому каналу
Топливные пистолеты на автозаправочной станции
Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд
Наручники
Жителя Чечни осудили за расстрел военных на рынке в Урус-Мартане
Сотрудники МЧС у здания драмтеатра во Владимире
Во Владимире один человек пострадал при пожаре в драматическом театре
Президент США Дональд Трамп
Эксперт оценил запрос Ирана на розыск Трампа из-за убийства Сулеймани
Работа нефтяных станков-качалок
СМИ сообщили о планах Китая создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Эксперт предрек непростые переговоры Путина и Лукашенко в Ржеве
Белорусская АЭС
Загрузку топлива в первый реактор БелАЭС начнут в августе
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
США поддержали требование продлить оружейное эмбарго против Ирана
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Пелоси не исключила мер против России после статьи о "сговоре" с талибами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
Лента новостейМолния