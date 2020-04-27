Дмитрия Натарова уволили с должности помощника главы Россельхознадзора

"Двадцать седьмого апреля 2020 года освобожден от занимаемой должности помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров", — говорится в сообщении Минсельхоза.

В Россельхознадзоре подтвердили увольнение Натарова. "Сегодня экс-помощник главы Россельхознадзора написал заявление на увольнение по собственному желанию. Причиной, по словам Натарова, стало его желание не наносить репутационный ущерб Россельхознадзору в связи с развернутой против него информационной кампанией в СМИ", — сообщили в ведомстве.