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2020-04-27T22:50
https://ria.ru/20200427/1570642124.html
Дмитрия Натарова уволили с должности помощника главы Россельхознадзора
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РИА Новости

Дмитрия Натарова уволили с должности помощника главы Россельхознадзора

17:25 27.04.2020 (обновлено: 22:50 27.04.2020)
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© Фото : РоссельхознадзорДмитрий Натаров
Дмитрий Натаров
© Фото : Россельхознадзор
Дмитрий Натаров. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров освобожден от занимаемой должности, говорится в сообщении Минсельхоза России.
Ранее в понедельник пресс-служба "Единой России" сообщила, что секретарь генсовета партии Андрей Турчак попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева уволить Натарова, "публично обвиненного в совращении малолетних". Турчак в своем обращении отмечал, что появившаяся в СМИ информация о Натарове дискредитирует органы государственной власти, "тем более в тех условиях, когда государство делает все возможное для защиты и охраны детей".

"Двадцать седьмого апреля 2020 года освобожден от занимаемой должности помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров", — говорится в сообщении Минсельхоза.

В Россельхознадзоре подтвердили увольнение Натарова. "Сегодня экс-помощник главы Россельхознадзора написал заявление на увольнение по собственному желанию. Причиной, по словам Натарова, стало его желание не наносить репутационный ущерб Россельхознадзору в связи с развернутой против него информационной кампанией в СМИ", — сообщили в ведомстве.
"Кроме того, бывший сотрудник Россельхознадзора решил исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследования в связи с занимаемым положением", — добавили в Россельхознадзоре.
Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак
27 апреля, 17:18
ЕР попросила Патрушева уволить помощника главы Россельхознадзора Натарова
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Дмитрий НатаровРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Политика
Популярные комментарии
Если есть веские подозрения, то почему не под стражей?
27 апреля, 17:38
Indigo City
6021002
Тем более когда государство делает все возможное для защиты и охраны детей? Серьезно? Да эта новость уже опровергает это утверждение
27 апреля, 17:40
Indigo City
39211114
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