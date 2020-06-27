Экс-чиновника Россельхознадзора обвинили в педофилии

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте экс-помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова по делу о педофилии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Экс-чиновник обвиняется в совершении развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней и получении взятки.
"В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Натарова, обвиняемого по части 1 и 2 статьи 135 "Развратные действия" и по части 6 статьи 290 "Получение взятки", - сообщила Кокая.
Как заявляет защита девочки, Дмитрий Натаров был другом ее семьи и якобы начал посылать ей "непристойные сообщения" еще четыре года назад, когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал, утверждает адвокат потерпевшей Шота Горгадзе.
После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил уволить чиновника, что и было сделано. Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.