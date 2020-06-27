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Экс-чиновника Россельхознадзора обвинили в педофилии
В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте экс-помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова по делу о педофилии, сообщила... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:51
дмитрий натаров
шота горгадзе
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
единая россия
андрей турчак
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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дмитрий натаров, шота горгадзе, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), единая россия, андрей турчак, москва, происшествия

Экс-чиновника Россельхознадзора обвинили в педофилии

13:51 27.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Статуи Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте экс-помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова по делу о педофилии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Экс-чиновник обвиняется в совершении развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней и получении взятки.
Дмитрий Натаров
27 апреля, 17:25
Дмитрия Натарова уволили с должности помощника главы Россельхознадзора
"В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Натарова, обвиняемого по части 1 и 2 статьи 135 "Развратные действия" и по части 6 статьи 290 "Получение взятки", - сообщила Кокая.
Как заявляет защита девочки, Дмитрий Натаров был другом ее семьи и якобы начал посылать ей "непристойные сообщения" еще четыре года назад, когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал, утверждает адвокат потерпевшей Шота Горгадзе.
После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил уволить чиновника, что и было сделано. Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.
Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак
27 апреля, 17:18
ЕР попросила Патрушева уволить помощника главы Россельхознадзора Натарова
1141312
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Дмитрий НатаровШота ГоргадзеФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Единая РоссияАндрей ТурчакМоскваПроисшествия
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