Экс-чиновника Россельхознадзора обвинили в педофилии

Экс-чиновник обвиняется в совершении развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней и получении взятки.

"В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Натарова, обвиняемого по части 1 и 2 статьи 135 "Развратные действия" и по части 6 статьи 290 "Получение взятки", - сообщила Кокая.