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Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник подал документы в центральную избирательную комиссию региона на выдвижение кандидатом в руководители... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:05
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), политика

Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок

15:38 29.06.2020 (обновлено: 16:05 29.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КАЗАНЬ, 29 июн - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник подал документы в центральную избирательную комиссию региона на выдвижение кандидатом в руководители республики, сообщила его пресс-секретарь Лилия Галимова.
"Рустам Минниханов подал документы в ЦИК Татарстана на выдвижение кандидатом в президенты Республики Татарстан", - сказала Галимова журналистам.
Андрей Турчак
16 июня, 16:27
Турчак рассказал, кого ЕР поддержит на губернаторских выборах
Татарстанское региональное отделение партии "Единая Россия" в минувшую субботу в ходе конференции отделения выдвинуло Минниханова кандидатом на должность главы республики на новый срок на предстоящих этой осенью выборах.
Выступая на конференции, Минниханов отметил, что его решение участвовать в выборах основано на результатах совместной работы республиканских органов власти и поддержке президента страны, а в основу его программы заложены положения стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал выдвижение действующего главы Татарстана Минниханова в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок.
Выборы главы Татарстана по решению парламента республики состоятся 13 сентября.
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Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Политика
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