Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок

"Рустам Минниханов подал документы в ЦИК Татарстана на выдвижение кандидатом в президенты Республики Татарстан", - сказала Галимова журналистам.

Выступая на конференции, Минниханов отметил, что его решение участвовать в выборах основано на результатах совместной работы республиканских органов власти и поддержке президента страны, а в основу его программы заложены положения стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года.