ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана

КАЗАНЬ, 27 июн - РИА Новости. Татарстанское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло президента республики Рустама Минниханова кандидатом на должность главы республики на предстоящих осенью выборах, передает корреспондент РИА Новости.
"Большинством голосов делегатов конференции Минниханов Рустам Нургалиевич выдвинут кандидатом на должность президента Республики Татарстан", - сказала председатель счетной комиссии конференции отделения по результатам тайного голосования.
Председатель госсовета Татарстана, глава татарстанских единороссов Фарид Мухаметшин отметил, что Минниханов получил убедительную поддержку конференции, и пожелал ему больших успехов.
"Большое спасибо за доверие... Будем работать во благо нашей республики, во благо Российской Федерации", - поблагодарил Минниханов. Он отметил, что его решение участвовать в выборах основано на результатах совместной работы республиканских органов власти и поддержке президента страны, а в основу его программы заложены положения стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал выдвижение действующего президента Татарстана Минниханова в качестве кандидата на должность главы республики на следующий срок.
Выборы президента Татарстана по решению парламента республики состоятся 13 сентября.