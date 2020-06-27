ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана

"Большое спасибо за доверие... Будем работать во благо нашей республики, во благо Российской Федерации", - поблагодарил Минниханов. Он отметил, что его решение участвовать в выборах основано на результатах совместной работы республиканских органов власти и поддержке президента страны, а в основу его программы заложены положения стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года.