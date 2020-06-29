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В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом
Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:12
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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ленинградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом

15:12 29.06.2020
173
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло около 11.55 мск на Ленинском проспекте.
"Водитель, управляя автомобилем Kia Rio, при совершении правого поворота со второго ряда, произвел столкновение с автобусом Волгабас, следовавшего маршрутом №130, который совершал правый поворот с крайнего правого ряда. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили трое пассажиров автобуса - женщины 1971 и 1962 годов рождения и молодой человек 2003 года рождения", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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