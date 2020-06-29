В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом

"Водитель, управляя автомобилем Kia Rio, при совершении правого поворота со второго ряда, произвел столкновение с автобусом Волгабас, следовавшего маршрутом №130, который совершал правый поворот с крайнего правого ряда. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили трое пассажиров автобуса - женщины 1971 и 1962 годов рождения и молодой человек 2003 года рождения", - говорится в сообщении.