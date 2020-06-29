https://ria.ru/20200629/1573630857.html
В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом
Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:12
2020-06-29T15:12
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200629/1573606000.html
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, санкт-петербург, происшествия