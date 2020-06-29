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Опрос: более 60% украинцев не поддерживают сотрудничество страны с МВФ
Число жителей Украины, которые считают, что не стоит продолжать сотрудничество с МВФ и брать новые кредиты, превысило 60%, свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:06
ситуация на украине
министерство финансов украины
мвф
евросоюз
украина
экономика
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, министерство финансов украины, мвф, евросоюз, украина, экономика

Опрос: более 60% украинцев не поддерживают сотрудничество страны с МВФ

15:06 29.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Число жителей Украины, которые считают, что не стоит продолжать сотрудничество с МВФ и брать новые кредиты, превысило 60%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Согласно результатам опроса, опубликованным в понедельник на сайте КМИС, в июне 24% жителей Украины придерживались мнения, что сейчас лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты (в апреле 32%). Против сотрудничества и получения новых кредитов высказался 61% респондентов в июне (апрель 46%). Остальные затруднились с ответом.
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Опрос проводился КМИС с 20 по 23 июня методом телефонного интервью во всех областях Украины за исключением неподконтрольных территорий Донбасса. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Решение Совета директоров МВФ об одобрении новой 18-месячной программы stand-by и выделении первого транша по программе в размере 2,1 миллиарда долларов было принято в июне. Наличие такой программы предоставило возможность получить второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 миллионов евро.
Глава минфина Украины Сергей Марченко ранее заявил, что Украина рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до 1 миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.
Как отметила глава МВФ Кристалина Георгиева, новая программа поддержки Украины связана с большим риском и неопределенностью. По ее мнению, по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики.
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