Опрос: более 60% украинцев не поддерживают сотрудничество страны с МВФ

Решение Совета директоров МВФ об одобрении новой 18-месячной программы stand-by и выделении первого транша по программе в размере 2,1 миллиарда долларов было принято в июне. Наличие такой программы предоставило возможность получить второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 миллионов евро.