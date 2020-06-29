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Момент взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы попал на видео
Опубликовано видео момента взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:34
взрыв газа на северо-востоке москвы
москва
происшествия
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Почему происходят взрывы газов в квартирах? Потому что при советской власти газовщики отвечали за всю цепочку поставки топлива, а наши реформаторы решили, что отвечают только за то, что идет до квартиры, а там, дальше - проблема собственника, и за все он должен платить. И все было бы хорошо, но цены на фиктивные услуги растут, а благосостояние народа не повышается, вот и экономят люди, как могут.
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Момент взрыва в Москве на камерах наблюдения
При пожаре в доме на улице Проходчиков погиб один человек. Еще семеро человек постарадали. Количество пострадавших может увеличиться — пожар до сих пор не могут потушить и еще не все сгоревшие квартиры осмотрены пожарными.
2020-06-29T14:38
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60
взрыв газа на северо-востоке москвы, москва, происшествия

Момент взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы попал на видео

14:38 29.06.2020 (обновлено: 15:34 29.06.2020)
8437
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Опубликовано видео момента взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы.
Его засняли камеры одного из подъездов дома. На записи видно падение обломков на асфальт, а также как люди убегают со скамеек, пытаясь скрыться от обломков.
Ранее в жилом доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв газа. Пожар локализовали на площади 150 "квадратов". Из горящего здания спасли пятерых человек.
Взрыв газа на северо-востоке Москвы
14:13
Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Москве
31633219
Обсудить 2
Взрыв газа на северо-востоке МосквыМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Почему происходят взрывы газов в квартирах? Потому что при советской власти газовщики отвечали за всю цепочку поставки топлива, а наши реформаторы решили, что отвечают только за то, что идет до квартиры, а там, дальше - проблема собственника, и за все он должен платить. И все было бы хорошо, но цены на фиктивные услуги растут, а благосостояние народа не повышается, вот и экономят люди, как могут.
29 июня, 14:56
МНМихаил Николанко
900002
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