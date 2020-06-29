Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573633503.html
"Я хотел даже с балкона прыгать": взрыв газа в жилом доме в Москве
В жилом доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв, есть пострадавшие. Фото с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:03
взрыв газа на северо-востоке москвы
москва
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573630246_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_6e4acdc82b15fb67a8a0a099b188b88b.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573630246_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_6e4acdc82b15fb67a8a0a099b188b88b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573630246_219:0:2950:2048_1400x0_80_0_0_3bfb6cfac3f3ac34b24d5da5b5f11b93.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573630246_560:0:2608:2048_1400x0_80_0_0_c08b713f18aadc83c118687d59ec6957.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв газа на северо-востоке москвы, москва, фото, фото

"Я хотел даже с балкона прыгать": взрыв газа в жилом доме в Москве

15:48 29.06.2020 (обновлено: 19:03 29.06.2020)
2974
В жилом доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв, есть пострадавшие. Фото с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В пятиэтажном доме по улице Проходчиков днем раздался хлопок, после чего загорелись четыре квартиры.

Сотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
1 из 7

В пятиэтажном доме по улице Проходчиков днем раздался хлопок, после чего загорелись четыре квартиры.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Я слышал взрыв. Взрыв очень сильный. Громкий хлопок был: стекла вылетели", — рассказал жилец пострадавшего дома.

Жилой дом на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
2 из 7

"Я слышал взрыв. Взрыв очень сильный. Громкий хлопок был: стекла вылетели", — рассказал жилец пострадавшего дома.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По словам очевидца, он сразу вызвал пожарных и скорую.

Спецтранспорт на северо-востоке Москвы, где в жилом доме произошел хлопок газа
3 из 7

По словам очевидца, он сразу вызвал пожарных и скорую.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС России по Москве

"Пожар случился на третьем этаже, а я на четвертом живу… Я хотел даже с балкона прыгать. Хорошо, пожарные приехали, мне маску надели и вывели", — добавил очевидец.

На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
4 из 7

"Пожар случился на третьем этаже, а я на четвертом живу… Я хотел даже с балкона прыгать. Хорошо, пожарные приехали, мне маску надели и вывели", — добавил очевидец.

© Фото : ГУ МЧС России по Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

С места ЧП спасены 17 человек, трое из них госпитализированы.

Сотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
5 из 7

С места ЧП спасены 17 человек, трое из них госпитализированы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС России по Москве

В результате взрыва повреждены межквартирные перегородки, внешние несущие стены и межэтажные перекрытия не пострадали.

На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
6 из 7

В результате взрыва повреждены межквартирные перегородки, внешние несущие стены и межэтажные перекрытия не пострадали.

© Фото : ГУ МЧС России по Москве
© Фото : ГУ МЧС России по Москве

Московские следователи организовали проверку после хлопка газа и пожара в жилом доме.

На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
7 из 7

Московские следователи организовали проверку после хлопка газа и пожара в жилом доме.

© Фото : ГУ МЧС России по Москве
11835819
Обсудить 0
Взрыв газа на северо-востоке МосквыМоскваФото
Рекомендуем
Природа, 1-е место. Оптика паука-скакуна (Salticidae)
Оптика паука-скакуна и бриллиант: лучшие фото конкурса "Снимай науку!"
Туристы на прогулочном катере в Санкт-Петербурге
Нева, Фонтанка, Мойка: прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Страхи/Ошибки: почему я до сих пор не начальник (и как им стать)
"Страхи/Ошибки": почему я до сих пор не начальник (и как им стать)
Алена Гондылева
"Если что, отрезать плаценту и съесть". Вся правда о домашних родах
Девушка с бургером на велотренажере
Врач рассказала об опасности быстрого похудения
Танк Т-34-85 на российско-казахстанской границе в железнодорожном пункте пропуска Карталы
В Москве выставили на продажу Т-34
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о странностях коронавируса
Владислав Третьяк в фильме Стритрейсеры
РЕН ТВ: актер из "Улиц разбитых фонарей" ударил жену ножом
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал эффективный метод бросить курить
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на одном из избирательных участков в Симферополе
Голосование по поправкам в Конституцию: день пятый
Работа цеха по переработке молока
В Нижегородской области будут производить молочную сыворотку на экспорт
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
Туристка
Туры по России после пандемии. Что изменилось в программах?
Участницы фестиваля культуры семейских старообрядцев Семейская круговая
За обрядами староверов из Забайкалья можно будет наблюдать онлайн
Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
05:22Исследование показало выручку фитнес-клубов в Москве после открытия
05:20Трамп ретвитнул видео с парой, направившей оружие на протестующих
05:15В Японии более 70 тысячам человек рекомендовано готовиться к эвакуации
Лента новостейМолния