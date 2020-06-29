"Я хотел даже с балкона прыгать": взрыв газа в жилом доме в Москве

В пятиэтажном доме по улице Проходчиков днем раздался хлопок, после чего загорелись четыре квартиры.
В пятиэтажном доме по улице Проходчиков днем раздался хлопок, после чего загорелись четыре квартиры.
"Я слышал взрыв. Взрыв очень сильный. Громкий хлопок был: стекла вылетели", — рассказал жилец пострадавшего дома.
"Я слышал взрыв. Взрыв очень сильный. Громкий хлопок был: стекла вылетели", — рассказал жилец пострадавшего дома.
По словам очевидца, он сразу вызвал пожарных и скорую.
По словам очевидца, он сразу вызвал пожарных и скорую.
"Пожар случился на третьем этаже, а я на четвертом живу… Я хотел даже с балкона прыгать. Хорошо, пожарные приехали, мне маску надели и вывели", — добавил очевидец.
"Пожар случился на третьем этаже, а я на четвертом живу… Я хотел даже с балкона прыгать. Хорошо, пожарные приехали, мне маску надели и вывели", — добавил очевидец.
С места ЧП спасены 17 человек, трое из них госпитализированы.
С места ЧП спасены 17 человек, трое из них госпитализированы.
В результате взрыва повреждены межквартирные перегородки, внешние несущие стены и межэтажные перекрытия не пострадали.
В результате взрыва повреждены межквартирные перегородки, внешние несущие стены и межэтажные перекрытия не пострадали.
Московские следователи организовали проверку после хлопка газа и пожара в жилом доме.
Московские следователи организовали проверку после хлопка газа и пожара в жилом доме.