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В жилом доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв
В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел хлопок газа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:08
взрыв газа на северо-востоке москвы
москва
происшествия
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Опять , уже 125 хлопок за последние 2 года . При чем я не передергиваю с цифрами , их более трёхсот по России . Что с газом , в чем проблема , ведь мы имеем лучшие ракеты в мире ?
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573626813_0:87:1280:807_1400x0_80_0_0_41087c7e4cd303aca2422307fcc409bc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв газа на северо-востоке москвы, москва, происшествия

В жилом доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв

13:49 29.06.2020 (обновлено: 15:08 29.06.2020)
56887
© Фото : ГУ МЧС России по МосквеНа месте пожара на улице Проходчиков в Москве
На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
© Фото : ГУ МЧС России по Москве
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел хлопок газа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Спасатели выехали по адресу улица Проходчиков, дом 3.
Площадь возгорания составляет 70 квадратных метров, горят четыре квартиры.
Как уточнили агентству в пресс-службе столичного главка МЧС, из здания вывели пять человек. Информации о пострадавших нет.
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Взрыв газа на северо-востоке МосквыМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Опять , уже 125 хлопок за последние 2 года . При чем я не передергиваю с цифрами , их более трёхсот по России . Что с газом , в чем проблема , ведь мы имеем лучшие ракеты в мире ?
29 июня, 14:15
freizdorf
1120002
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