https://ria.ru/20200629/1573624785.html
В жилом доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв
В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел хлопок газа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:49
2020-06-29T15:08
взрыв газа на северо-востоке москвы
москва
происшествия
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freizdorf
Опять , уже 125 хлопок за последние 2 года . При чем я не передергиваю с цифрами , их более трёхсот по России . Что с газом , в чем проблема , ведь мы имеем лучшие ракеты в мире ?
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5
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573626813_0:87:1280:807_1400x0_80_0_0_41087c7e4cd303aca2422307fcc409bc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв газа на северо-востоке москвы, москва, происшествия