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Путин обсудил с членами СБ вопросы внутренней и внешней политики
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ интеграционные процессы на постсоветском пространстве, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:00
дмитрий медведев
сергей лавров
совет федерации рф
александр бортников
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569855461_0:185:2985:1864_1400x0_80_0_0_54ad6842b7c6ece4195529b52a4b93d3.jpg
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РИА Новости
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дмитрий медведев, сергей лавров, совет федерации рф, александр бортников, политика

Путин обсудил с членами СБ вопросы внутренней и внешней политики

13:49 29.06.2020 (обновлено: 14:00 29.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время сеанса связи с МКС
Президент РФ Владимир Путин во время сеанса связи с МКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ интеграционные процессы на постсоветском пространстве, сообщается на сайте Кремля.
"Обсуждались вопросы внутренней и внешней политики, а также интеграционные процессы на постсоветском пространстве", - говорится в сообщении.
В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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