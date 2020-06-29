Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573624699.html
В МИД прокомментировали сообщения о трижды проголосовавшей россиянке
Правоохранительные органы проверят сообщения о том, что россиянка, проживающая в Израиле, якобы три раза проголосовала по поправкам в Конституцию РФ, заявил РИА РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:48
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
хайфа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир чуров
владимир путин
тель-авив
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155531/34/1555313452_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_780dacefce80f4e20583adb2b40bd547.jpg
https://ria.ru/20200629/1573621654.html
Я так понимая к ЦИКу вопросов никаких, они здесь не пределах
88
Ей пофиг, не думаю, что у нее возникнет дурацкая фантазия возвращаться обратно после голосования)))
74
16
россия
хайфа
тель-авив
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155531/34/1555313452_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_780dacefce80f4e20583adb2b40bd547.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155531/34/1555313452_98:0:2829:2048_1400x0_80_0_0_ae6e72313a2b36204400c4f8dc78c32b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155531/34/1555313452_439:0:2487:2048_1400x0_80_0_0_1c5060528b46b537f212b932dd08d637.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, хайфа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир чуров, владимир путин, тель-авив, израиль, политика

В МИД прокомментировали сообщения о трижды проголосовавшей россиянке

13:48 29.06.2020
12378
© Фото : Генеральное консульство Российской Федерации в ХайфеГенеральное консульство России в Хайфе, Израиль
Генеральное консульство России в Хайфе, Израиль
© Фото : Генеральное консульство Российской Федерации в Хайфе
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы проверят сообщения о том, что россиянка, проживающая в Израиле, якобы три раза проголосовала по поправкам в Конституцию РФ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров.
Ранее жительница Израиля, гражданка РФ Яэль Ильински сообщила в Facebook, что смогла проголосовать трижды: в электронном виде, а также в посольстве РФ и Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Кроме этого, по ее словам, бюллетень выдали даже ее несовершеннолетней дочери.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
13:10Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле прокомментировали случаи неоднократного голосования по поправкам
"Я думаю, правоохранительные органы проверят эту информацию и Центральная избирательная комиссия России, состоящая из весьма опытных квалифицированных людей, также сумеет разобраться со всеми подобными эпизодами, правдивы они или не правдивы", - сказал Чуров, комментируя данное сообщение.
При этом он подчеркнул, что международный опыт показывает: "Дистанционное голосование весьма надежная система".
"По мне, так это сказка и подготовленная провокация. Я много лет занимался и занимаюсь дистанционными методами голосования. Они содержат, особенно электронное голосование, меньше рисков, чем голосование по почте", - отметил посол по особым поручениям.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Голосование по поправкам в Конституцию: день пятый
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По итогам первых четырех дней голосования явка превысила 27 процентов.

Пожилая женщина во время голосования в передвижном избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
1 из 14

По итогам первых четырех дней голосования явка превысила 27 процентов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На избирательные участки уже пришли более 40 миллионов человек.

Голосование в передвижном избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
2 из 14

На избирательные участки уже пришли более 40 миллионов человек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Больше половины из них голосовали в специальных помещениях, еще треть — на дому или придомовых территориях.

Мужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
3 из 14

Больше половины из них голосовали в специальных помещениях, еще треть — на дому или придомовых территориях.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Общая явка на электронное голосование, которое проходит в Москве и Нижегородской области, превысила 80 процентов.

Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края
4 из 14

Общая явка на электронное голосование, которое проходит в Москве и Нижегородской области, превысила 80 процентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек, проголосовали более 939 тысяч.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края
5 из 14

Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек, проголосовали более 939 тысяч.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

По данным опроса ВЦИОМ, большинство проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.

Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края
6 из 14

По данным опроса ВЦИОМ, большинство проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Около 76 процентов россиян сказали, что проголосовали за, 23,6 процента — против, 0,4 процента испортили бюллетень.

Избиратели на избирательном участке №79 в городской библиотеке имени В. Г. Распутина города Дивногорска Красноярского края, где проходит голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
7 из 14

Около 76 процентов россиян сказали, что проголосовали за, 23,6 процента — против, 0,4 процента испортили бюллетень.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Опросы проводили на 800 избирательных участках в 25 регионах с 25 по 28 июня.

Члены участковой избирательной комиссии во время выездного голосования в Новосибирске по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
8 из 14

Опросы проводили на 800 избирательных участках в 25 регионах с 25 по 28 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Женщина голосует у себя дома в Новосибирске.

Женщина голосует по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ у себя дома в Новосибирске
9 из 14

Женщина голосует у себя дома в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Жительница Екатеринбурга опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке на придомовой территории.

Женщина опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке №1409 на придомовой территории в Екатеринбурге во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
10 из 14

Жительница Екатеринбурга опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке на придомовой территории.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В информационном центре ЦИК России.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
11 из 14

В информационном центре ЦИК России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
12 из 14

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крыму проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на одном из избирательных участков в Симферополе
13 из 14

В Крыму проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Большинство россиян планируют проголосовать по поправкам 1 июля, в выходной день.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
14 из 14

Большинство россиян планируют проголосовать по поправкам 1 июля, в выходной день.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 14

По итогам первых четырех дней голосования явка превысила 27 процентов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 14

На избирательные участки уже пришли более 40 миллионов человек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 14

Больше половины из них голосовали в специальных помещениях, еще треть — на дому или придомовых территориях.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 14

Общая явка на электронное голосование, которое проходит в Москве и Нижегородской области, превысила 80 процентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
5 из 14

Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек, проголосовали более 939 тысяч.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
6 из 14

По данным опроса ВЦИОМ, большинство проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
7 из 14

Около 76 процентов россиян сказали, что проголосовали за, 23,6 процента — против, 0,4 процента испортили бюллетень.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Опросы проводили на 800 избирательных участках в 25 регионах с 25 по 28 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Женщина голосует у себя дома в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Жительница Екатеринбурга опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке на придомовой территории.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 14

В информационном центре ЦИК России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 14

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 14

В Крыму проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 14

Большинство россиян планируют проголосовать по поправкам 1 июля, в выходной день.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3481301329
Обсудить 16
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФХайфаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЧуровВладимир ПутинТель-АвивИзраильПолитика
Популярные комментарии
Я так понимая к ЦИКу вопросов никаких, они здесь не пределах
29 июня, 14:07
aalexandr2403
45390103
Ей пофиг, не думаю, что у нее возникнет дурацкая фантазия возвращаться обратно после голосования)))
29 июня, 14:12
big_medved
6250007
Рекомендуем
Девушка принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Эксперт: стратегия дискредитации голосования терпит фиаско
Владислав Третьяк в фильме Стритрейсеры
РЕН ТВ: актер из "Улиц разбитых фонарей" ударил жену ножом
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В ЦИК оценили поступок блогера, дважды проголосовавшего по поправкам
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
В РПЦ оценили вывешивание флагов ЛГБТ-сообществ на посольствах в России
На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
В жилом доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв
Президент АО Объединенная судостроительная корпорация Алексей Рахманов
В ОСК заявили о наличии технологий для постройки нового авианосца
Взрыв газа на северо-востоке Москвы
Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Москве
Хельсинки. Виды
В городском театре Хельсинки прогремел взрыв
Карантинный центр в Коммунарке
СК проверит сообщения о мешках для трупов возле больницы в Коммунарке
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Руководитель фракции партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов
Зюганов объяснил отказ КПРФ от бойкота голосования по поправкам
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Кремле прокомментировали случаи неоднократного голосования по поправкам
Момент взрыва в Москве на камерах наблюдения
В Москве загорелись четыре квартиры после взрыва газа
Ученый, конструктор Анатолий Дарон
В США умер конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после нападения на членов избиркома в Кургане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:01Минниханов подал документы в ЦИК для участия в выборах главы Татарстана
16:01Роспотребнадзор не исключил второй волны коронавируса в Алтайском крае
15:59Финский эксперт оценил проведение голосования по поправкам в России
15:58Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
15:58Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
Лента новостейМолния