https://ria.ru/20200629/1573622679.html
Матвиенко: решение о голосовании в течение нескольких дней себя оправдало
Решение о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ себя оправдало, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:25
2020-06-29T13:25
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика