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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573622679.html
Матвиенко: решение о голосовании в течение нескольких дней себя оправдало
Решение о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ себя оправдало, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:25
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, конституция рф, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика

Матвиенко: решение о голосовании в течение нескольких дней себя оправдало

13:25 29.06.2020
158
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкИзбирательный участок в Сочи
Избирательный участок в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Избирательный участок в Сочи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Решение о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ себя оправдало, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Хочу отметить отличную организацию процесса голосования. Все продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам и чтобы волеизъявление проходило абсолютно безопасно. Можно утверждать уже сегодня, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало", - заявила она в Санкт-Петербурге, где приняла участие в голосовании.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФПолитика
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