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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573622062.html
Матвиенко оценила практику голосования в течение нескольких дней
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней и на выборы. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:23
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, конституция рф, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество

Матвиенко оценила практику голосования в течение нескольких дней

13:16 29.06.2020 (обновлено: 13:23 29.06.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней и на выборы.
"Нам надо подумать, может, нам тоже и впредь использовать эту возможность. Гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить. И с учётом санитарно-эпидемиологических требований - нет очередей, нет скопления людей - голосование абсолютно безопасно", - заявила она журналистам в Петербурге, где приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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