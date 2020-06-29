Матвиенко оценила практику голосования в течение нескольких дней

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней и на выборы.
"Нам надо подумать, может, нам тоже и впредь использовать эту возможность. Гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить. И с учётом санитарно-эпидемиологических требований - нет очередей, нет скопления людей - голосование абсолютно безопасно", - заявила она журналистам в Петербурге, где приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
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