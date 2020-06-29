Зюганов объяснил отказ КПРФ от бойкота голосования по поправкам

"Бойкот, как показала история, ни к чему не приводит. Можно сидеть на диване, рассуждать о том, что это плохо. Наша позиция - за активную, наступательную позицию, которая позволит изменить ситуацию к лучшему", - заявил Зюганов во время онлайн-общения с подписчиками в своём Instagram-аккаунте.