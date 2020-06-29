Зюганов объяснил отказ КПРФ от бойкота голосования по поправкам

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему партия не стала бойкотировать голосование по поправкам в конституцию: по словам политика, бойкот ни к чему не приводит, и КПРФ старается изменить ситуацию к лучшему за счет активной позиции.
Ранее ЦК КПРФ сделало заявление, что члены партии не поддержат предложенные на общероссийское голосование поправки.
"Бойкот, как показала история, ни к чему не приводит. Можно сидеть на диване, рассуждать о том, что это плохо. Наша позиция - за активную, наступательную позицию, которая позволит изменить ситуацию к лучшему", - заявил Зюганов во время онлайн-общения с подписчиками в своём Instagram-аккаунте.
"Мы должны сегодня доказать и показать, что мы можем изменить ситуацию к лучшему, и для этого есть и кадры, и силы, и возможности", - добавил лидер КПРФ.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее назвал варварством позицию КПРФ против поправок в конституцию, напомнив, что представитель Компартии входил в рабочую группу по поправкам, а идеи партии коррелируются с предложенными изменениями. Недоумение выразила и Партия пенсионеров: как отметили в этой партии, несогласие с поправками следовало высказывать во время их обсуждения в Госдуме, а не после принятия законопроекта. Как позже отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение партии "Яблоко" бойкотировать голосование и намерение КПРФ голосовать против, нынешняя ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок в конституцию России, а партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения, могут высказывать разные точки зрения.
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.