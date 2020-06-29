Ледокол "Арктика" будет в опытной эксплуатации "Росатома" год

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Головной атомоход "Арктика" (проект 22220) будет передан в 2020 году заказчику в лице Росатома в опытную эксплуатацию на один год с тем, чтобы в 2021 году судно встало на докование для замены правого электродвигателя, сообщил РИА Новости в понедельник глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Ранее в июне генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что атомоход "Арктика" 23 июня вышел из Санкт-Петербурга на заключительный этап ходовых испытаний. Планируется, что этот ледокол в сентябре, крайний срок – в октябре нынешнего года будет сдан в эксплуатацию Росатому.
10 февраля, 12:00Как это устроено: атомный ледокол "Арктика". AR-реконструкцияВ 2020 году будет введен в эксплуатацию российский корабль "Арктика" — первый атомный ледокол нового поколения. В нашей AR-реконструкции ледокол пройдет совсем близко, вы увидите его практически в натуральную величину. Узнаете, что у него внутри, как корабль проходит трехметровый лед и не ломается, за что его любят белые медведи и многое другое.
"Атомоход "Арктика" после испытаний будет передан заказчику в этом году на один год для проведения работ по предназначению в Арктике, после чего судно вернут на Балтзавод для замены правого электродвигателя", - сказал Рахманов.
Он напомнил, что всего на судне три электродвигателя мощностью 20 мегаватт каждый.
"Сейчас суммарная мощность "Арктики" составляет 52 мегаватт вместо 60 с учетом того, что вышедшая из строя обмотка правого двигателя снизила его мощность на 8 мегаватт", - сказал глава ОСК.
Как сообщило ранее предприятие Росатома ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот), в феврале текущего года во время пусконаладочных работ на "Арктике" произошел отказ обмотки носового статора правого гребного электродвигателя. Межведомственная комиссия установила, что двигатель не подлежит ремонту и требует демонтажа. Несмотря на это, ледокол примут в эксплуатацию, учитывая возрастающую интенсивность судоходства в акватории Северного морского пути, отметил Росатомфлот. Замена гребного электродвигателя будет произведена в период с августа по ноябрь 2021 года, уточнил Росатомфлот.
12 декабря 2019, 13:08Атомный ледокол "Арктика": технические характеристики
По данным разработчика проекта атомного ледокола "Арктика", "Центрального конструкторского бюро "Айсберг", при эксплуатации без одного двигателя отклонения от проектных характеристик судна будут незначительными, что позволит атомоходу эффективно работать в Арктике. Мощность ледокола составит порядка 50 МВт (вместо проектных 60 МВт), потеря ледопроходимости составит до 20 сантиметров (от 2,9 метра), а скорость – 0,6 узла (от 22 узлов по чистой воде).
Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
10 февраля, 18:48В ОСК рассказали о проблемах на испытаниях ледокола "Арктика"
Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был ранее построен на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге, сейчас там идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". В августе 2019 года Росатом и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта. Стоимость контракта на еще два судна составила 100 миллиардов рублей. Закладка четвертого универсального атомного ледокола "Якутия" прошла 26 мая этого года на "Балтийском заводе". Заказчиком строительства этих атомоходов выступает Росатомфлот.