Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
https://ria.ru/20200629/1573604635.html
Ледокол "Арктика" будет в опытной эксплуатации "Росатома" год
Головной атомоход "Арктика" (проект 22220) будет передан в 2020 году заказчику в лице Росатома в опытную эксплуатацию на один год с тем, чтобы в 2021 году судно РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:12
ядерные технологии
россия
арктика
объединенная судостроительная корпорация
арктика (ледокол)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156230/91/1562309196_0:243:3072:1971_1400x0_80_0_0_0a2e072e0d339240799baa40973f5c3e.jpg
https://ria.ru/20200210/1564361815.html
https://ria.ru/20191212/1562309651.html
https://ria.ru/20200210/1564516545.html
2
россия
арктика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156230/91/1562309196_0:243:3072:1971_1400x0_80_0_0_0a2e072e0d339240799baa40973f5c3e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156230/91/1562309196_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_a21c452a211c0a5c77004e5b7c98cd81.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156230/91/1562309196_0:434:1613:2047_1400x0_80_0_0_5fdf7c31f200da0b68f46b8539bf9b7d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, арктика, объединенная судостроительная корпорация, арктика (ледокол), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии

Ледокол "Арктика" будет в опытной эксплуатации "Росатома" год

09:12 29.06.2020
621
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Арктика"
Атомный ледокол Арктика
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Атомный ледокол "Арктика". Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Головной атомоход "Арктика" (проект 22220) будет передан в 2020 году заказчику в лице Росатома в опытную эксплуатацию на один год с тем, чтобы в 2021 году судно встало на докование для замены правого электродвигателя, сообщил РИА Новости в понедельник глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Ранее в июне генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что атомоход "Арктика" 23 июня вышел из Санкт-Петербурга на заключительный этап ходовых испытаний. Планируется, что этот ледокол в сентябре, крайний срок – в октябре нынешнего года будет сдан в эксплуатацию Росатому.
Как это устроено: атомный ледокол Арктика. AR-реконструкция
10 февраля, 12:00
Как это устроено: атомный ледокол "Арктика". AR-реконструкцияВ 2020 году будет введен в эксплуатацию российский корабль "Арктика" — первый атомный ледокол нового поколения. В нашей AR-реконструкции ледокол пройдет совсем близко, вы увидите его практически в натуральную величину. Узнаете, что у него внутри, как корабль проходит трехметровый лед и не ломается, за что его любят белые медведи и многое другое.
"Атомоход "Арктика" после испытаний будет передан заказчику в этом году на один год для проведения работ по предназначению в Арктике, после чего судно вернут на Балтзавод для замены правого электродвигателя", - сказал Рахманов.
Он напомнил, что всего на судне три электродвигателя мощностью 20 мегаватт каждый.
"Сейчас суммарная мощность "Арктики" составляет 52 мегаватт вместо 60 с учетом того, что вышедшая из строя обмотка правого двигателя снизила его мощность на 8 мегаватт", - сказал глава ОСК.
Как сообщило ранее предприятие Росатома ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот), в феврале текущего года во время пусконаладочных работ на "Арктике" произошел отказ обмотки носового статора правого гребного электродвигателя. Межведомственная комиссия установила, что двигатель не подлежит ремонту и требует демонтажа. Несмотря на это, ледокол примут в эксплуатацию, учитывая возрастающую интенсивность судоходства в акватории Северного морского пути, отметил Росатомфлот. Замена гребного электродвигателя будет произведена в период с августа по ноябрь 2021 года, уточнил Росатомфлот.
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
12 декабря 2019, 13:08
Атомный ледокол "Арктика": технические характеристики
По данным разработчика проекта атомного ледокола "Арктика", "Центрального конструкторского бюро "Айсберг", при эксплуатации без одного двигателя отклонения от проектных характеристик судна будут незначительными, что позволит атомоходу эффективно работать в Арктике. Мощность ледокола составит порядка 50 МВт (вместо проектных 60 МВт), потеря ледопроходимости составит до 20 сантиметров (от 2,9 метра), а скорость – 0,6 узла (от 22 узлов по чистой воде).
Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
10 февраля, 18:48
В ОСК рассказали о проблемах на испытаниях ледокола "Арктика"
Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был ранее построен на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге, сейчас там идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". В августе 2019 года Росатом и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта. Стоимость контракта на еще два судна составила 100 миллиардов рублей. Закладка четвертого универсального атомного ледокола "Якутия" прошла 26 мая этого года на "Балтийском заводе". Заказчиком строительства этих атомоходов выступает Росатомфлот.
1901112
Обсудить 2
Ядерные технологииРоссияАрктикаОбъединенная судостроительная корпорацияАрктика (ледокол)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Новости - Ядерные технологии
Рекомендуем
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
"Роскосмос" впервые назвал стоимость ракеты "Ангара"
Певец Филипп Киркоров
Киркоров оценил создание героя по его образу в фильме о Евровидении
Чукотка
На Чукотке продлили режим самоизоляции
Знак радиоактивности
В Эстонии зафиксировали рост концентрации радиоактивных частиц
Самолеты на стоянке в аэропорту
Росавиация уточнила данные по падению пассажиропотока в мае
Медицинские карты в регистратуре
Хабаровскую больницу оштрафовали за выброшенные на помойку медкарты
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 43 628
Макет ракеты-носителя Ангара 1.2 на выставке в рамках МАКС-2019
"Роскосмос" объяснил высокую стоимость ракеты "Ангара"
Полиция на месте нападения на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи
СМИ: в Пакистане два человека погибли при нападении на здание биржи
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
СМИ: полиция Луисвилла задержала подозреваемого в убийстве демонстранта
Телеведущая Виктория Боня
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
Атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955А
В ОСК назвали сроки передачи ВМФ новейшей подлодки "Князь Олег"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Пакистанские авиалинии
СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии впервые за три месяца выявили более 300 новых случаев COVID-19
Пустая больничная палата
В Москве еще 1007 человек выздоровели от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен оспорить решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
15:21Врач рассказала об опасности быстрого похудения
15:20Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
15:17Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
15:15В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
15:15Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
15:15В Москве выставили на продажу Т-34
15:13Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
Лента новостейМолния