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Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
Полиция возбудила уголовное дело после убийства собаки породы хаски в Сосновском районе Челябинской области, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:33
челябинск
сосновский район
челябинская область
происшествия
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РИА Новости
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челябинск, сосновский район, челябинская область, происшествия

Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области

08:33 29.06.2020
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CC0 / Pixabay / Joe007 / Собака породы хаски
Собака породы хаски
CC0 / Pixabay / Joe007 /
Собака породы хаски. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после убийства собаки породы хаски в Сосновском районе Челябинской области, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, появилась информация о прогулке двух женщин с собаками в Сосновском районе. Предположительно, одна из собак, хаски, нашла убитую утку, схватила ее, но позже оставила и побежала из кустов в сторону песчаного карьера. С другой стороны карьера вышел мужчина с ружьем, крикнул женщинам, что утка – его и трижды прицельно выстрелил в собаку. Пес погиб, мужчина скрылся.
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Как сообщала полиция, подозреваемый был задержан, в отношении мужчины составлено два административных протокола по статье 20.8 (нарушение правил производства, хранения, перевозки, ношения или учета оружия и патронов к нему…) и 20.13 (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах) КоАП РФ, материалы направлены в суд.
"По данному факту в отделе МВД России по Сосновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до 3 лет", - говорится в сообщении.
Проводятся дальнейшие следственные действия, уточняется в сообщении.
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ЧелябинскСосновский районЧелябинская областьПроисшествия
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