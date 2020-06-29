https://ria.ru/20200629/1573603565.html
Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
Полиция возбудила уголовное дело после убийства собаки породы хаски в Сосновском районе Челябинской области, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:33
2020-06-29T08:33
челябинск
сосновский район
челябинская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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челябинск, сосновский район, челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости.
Полиция возбудила уголовное дело после убийства собаки
породы хаски в Сосновском районе Челябинской области, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, появилась информация о прогулке двух женщин с собаками в Сосновском районе. Предположительно, одна из собак, хаски, нашла убитую утку, схватила ее, но позже оставила и побежала из кустов в сторону песчаного карьера. С другой стороны карьера вышел мужчина с ружьем, крикнул женщинам, что утка – его и трижды прицельно выстрелил в собаку. Пес погиб, мужчина скрылся.
Как сообщала полиция, подозреваемый был задержан, в отношении мужчины составлено два административных протокола по статье 20.8 (нарушение правил производства, хранения, перевозки, ношения или учета оружия и патронов к нему…) и 20.13 (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах) КоАП РФ, материалы направлены в суд.
"По данному факту в отделе МВД России по Сосновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до 3 лет", - говорится в сообщении.
Проводятся дальнейшие следственные действия, уточняется в сообщении.