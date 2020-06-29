Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области

Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, появилась информация о прогулке двух женщин с собаками в Сосновском районе. Предположительно, одна из собак, хаски, нашла убитую утку, схватила ее, но позже оставила и побежала из кустов в сторону песчаного карьера. С другой стороны карьера вышел мужчина с ружьем, крикнул женщинам, что утка – его и трижды прицельно выстрелил в собаку. Пес погиб, мужчина скрылся.