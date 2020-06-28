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Мужчина жестоко убил хаски на глазах у хозяйки
Полиция проводит проверку после убийства собаки хаски в Сосновском районе Челябинской области, подозреваемый в убийстве задержан, в отношении него уже... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T23:51
челябинск
челябинская область
происшествия
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https://ria.ru/20200626/1573498928.html
Почему хаски была не на поводке? Почему собака бегала по угодьям в период выводка птенцов? Раньше вообще у охотников была прямо записана обязанность отстрела кошек и собак в охотничьих угодьях.
102
Это клиника мужика нужно проверять в психушке. Если бы ребёнок убегал от мертвой утки так он бы и детя стрелял ??? У него с психикой не хорошо это факт !
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челябинск
челябинская область
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
челябинск, челябинская область, происшествия

Мужчина жестоко убил хаски на глазах у хозяйки

18:10 28.06.2020 (обновлено: 23:51 28.06.2020)
18591
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 июн — РИА Новости. Полиция проводит проверку после убийства собаки хаски в Сосновском районе Челябинской области, подозреваемый в убийстве задержан, в отношении него уже составлены два административных протокола, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МВД России по региону.
На видео, размещенном в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, показаны кадры прогулки двух женщин с собаками в Сосновском районе (видео снимала одна из женщин). Предположительно, одна из собак, хаски, нашла убитую утку, схватила ее, но позже оставила и побежала из кустов в сторону песчаного карьера. С другой стороны карьера вышел мужчина с ружьем, крикнул женщинам, что утка его, и трижды прицельно выстрелил в собаку. Пес погиб, женщина стала кричать мужчине, зачем он это сделал, а тот скрылся за карьером.
"Сотрудниками полиции Сосновского района задержан подозреваемый в убийстве собаки, мужчина 1979 года рождения. <…> По факту жестокого обращения с животным проводится дальнейшая проверка с принятием процессуального решения в установленные законом сроки", — говорится в сообщении.
В настоящее время в отношении мужчины составлены два административных протокола по статьям 20.8 ("Нарушение правил производства, хранения, перевозки, ношения или учета оружия и патронов к нему") и 20.13 ("Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах") КоАП России, уточняется в сообщении. По данным полиции, максимальная санкция статей предусматривает административный штраф до 100 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток соответственно.
Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, поясняет ГУ МВД.
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26 июня, 10:21
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18114920138
Обсудить 18
ЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Почему хаски была не на поводке? Почему собака бегала по угодьям в период выводка птенцов? Раньше вообще у охотников была прямо записана обязанность отстрела кошек и собак в охотничьих угодьях.
28 июня, 19:49
psva
43010256
Это клиника мужика нужно проверять в психушке. Если бы ребёнок убегал от мертвой утки так он бы и детя стрелял ??? У него с психикой не хорошо это факт !
28 июня, 18:54
Andrej Kozakov
53210015
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