Мужчина жестоко убил хаски на глазах у хозяйки

В настоящее время в отношении мужчины составлены два административных протокола по статьям 20.8 ("Нарушение правил производства, хранения, перевозки, ношения или учета оружия и патронов к нему") и 20.13 ("Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах") КоАП России, уточняется в сообщении. По данным полиции, максимальная санкция статей предусматривает административный штраф до 100 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток соответственно.