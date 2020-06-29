"Если что, отрезать плаценту и съесть". Вся правда о домашних родах

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Анастасия Гнединская. "Это была одна сплошная боль, я умудрялась отключаться на десять-пятнадцать секунд между схватками, меня рвало". "Я танцевала, надела лучшее платье, не кричала — шептала". Так по-разному описывают ощущения женщины, решившиеся на домашние роды. Эта услуга все популярнее. В соцсетях — сотни предложений от "духовных акушерок", "помощниц". Роды в воду, "лотосовые". Кто-то решается на "соло" — тет-а-тет с мужем. При этом за последние семь месяцев — четыре смерти младенцев, чьи матери не захотели обращаться к профессиональным акушерам-гинекологам. Обозреватель РИА Новости собрала как удачные, так и неудачные истории, а также поговорила с врачами и юристами.

"Маточка раскрывалась, как цветочек"

Двадцать первого июня 2019-го журналист и дизайнер детской одежды из Ульяновска Алена Гондылева надела красивую комбинацию, закрыла шторы в комнате, поставила рядом пузырьки с эфирными маслами, включила музыку. На тумбочке лежали хлоргексидин, перекись водорода, спиртовые салфетки, клеенка, стерильные бинты и пеленки — "аптечку" она собрала заранее. Со второго триместра беременности Алена знала: рожать будет дома, одна. Слишком травмирующим, по ее словам, был предыдущий опыт.

"Первые роды у меня были в 2015 году, — начинает рассказ Алена. — Женщины обычно перекладывают ответственность на медиков, но я готовилась: училась дышать, ходила на курсы. Мы с мужем оплатили врачей, подписали контракт с роддомом на платную палату. В отделение я приехала с болезненными схватками — стоять не могла, висла на супруге. Но первое, что мне сказали: "Вы симулируете".

© Фото : из личного архива Алены Гондылевой Алена Гондылева © Фото : из личного архива Алены Гондылевой Алена Гондылева

Ее все же положили в дородовой блок, где она провела шесть дней. Пребывание там Алене "показалось адом". "Такое грубое отношение. Это ведь для женщины особенный момент, а для врачей — рутина. Помню, когда меня отправили в родильное отделение, я очень хотела есть — сутки ничего не было во рту. Просила хоть кусочек хлеба. Была обессилена, падала в обморок, но меня жестко приводили в чувство".

По словам Алены, когда все закончилось, у нее не было сил даже взять на руки дочь: "Два часа она лежала рядом и кричала".

Забеременев второй раз, Алена решила, что ребенок появится на свет дома. Читала много литературы, объясняющей физиологию матери и младенца, ходила на курсы по естественному родоразрешению: "Надо досконально знать процесс — что делать при кровотечениях, как помочь ребенку".

© Фото : из личного архива Алены Гондылевой Алена в ванной во время схваток © Фото : из личного архива Алены Гондылевой Алена в ванной во время схваток

Муж возражал. Договорились, что схватки она переживет в квартире, а на последнем этапе поедет в роддом. "Я сказала, что постараюсь. Но не обещаю".

Рожала она два дня: в первый схватки были легкими, ночью усилились. Все это время супруг и дочь находились в соседней комнате либо гуляли.

"Поначалу мне было комфортнее одной. Я надела самые красивые сережки, роскошную ночнушку, танцевала. Если в роддоме я орала, так как мне было невыносимо больно, то здесь шептала. Когда кричишь — убегаешь от боли, а я, наоборот, шла в нее. Представляла, что моя маточка раскрывается, как цветочек".

В комнате было темно, тепло и тихо. По мнению Алены, это все, что нужно маме и малышу для успеха. "Еще я читала мантры, вдыхала ароматические масла". Ни услугами доулы (помощницы при родах, оказывающей психологическую поддержку), ни акушерки она не воспользовалась. Но если бы что-то пошло не так, отправилась бы в больницу.

Перед самым финалом супруг не выдержал и вызвал скорую. Бригада прибыла через час — к этому моменту мальчик уже появился на свет. "Последние два часа муж гладил меня по спине, говорил ласковые слова. Наконец я села на корточки, подставила подушку — и родила. Сына сразу взяла на руки, отсосала слизь из носа и рта. Удивительно, но если в роддоме дети начинают кричать — видимо, им слишком некомфортно после темного и теплого живота в холодном зале под ярким светом, то "домашние" почти не плачут. Наш лишь всхлипнул".

© Фото : из личного архива Алены Гондылевой Первое фото сына Алены через десять минут после родов © Фото : из личного архива Алены Гондылевой Первое фото сына Алены через десять минут после родов

Пуповину, объясняет Алена, она не хотела обрезать как минимум шесть часов. Среди сторонников естественных родов есть мнение, что по ней ребенку поступают полезные вещества из плаценты. Акушеры-гинекологи, напротив, считают, что ткань последа довольно быстро перестает функционировать и может стать источником инфекции. "Естественно, когда приехала бригада скорой, медики первым делом закричали, что пуповину срочно надо перерезать, иначе мы с ребенком умрем из-за заражения. Муж, который совсем не готовился к родам, испугался, упросил меня сделать так, как они настаивали. А потом отправиться в больницу".

— Алена, а если бы у вас открылось кровотечение? Что бы вы могли сделать дома?

— Я уже говорила: перед родами проходила курсы, нас там учили реанимации матери и младенца. Например, при сильном кровотечении лучший способ, которым всегда пользовались повитухи, доулы, — отрезать кусочек плаценты и положить себе за щеку или съесть. Это мощный сигнал для организма: кровь останавливается. Для реанимации малыша в морозилке у нас были полуторалитровые бутылки с водой, а в комнате стояло ведро. Если ребенок не дышит или у него мраморная кожа, нужно особым образом окунать его сперва в ледяную, а затем в теплую воду. Есть еще множество техник…

© Фото : из личного архива Алены Гондылевой Фото сына Алены спустя сутки после родов © Фото : из личного архива Алены Гондылевой Фото сына Алены спустя сутки после родов

В роддоме Алену с сыном встретили, по ее словам, "как последних маргиналов". Первым делом спросили, есть ли у нее "хотя бы паспорт и где жить". "Хотя я надела свое самое красивое вечернее платье — для меня ведь это особый день. Да и было видно, что наша семья не из нуждающихся", — недоумевает она.

После осмотра врачи подтвердили, что матери и ребенку ничего не угрожает, и Гондылева написала отказ от госпитализации. Но еще долго, по ее словам, их не отпускали из роддома. "Ситуация разрешилась после вмешательства нашего юриста".

© Фото : из личного архива Алены Гондылевой Алена с мужем после выхода из роддома © Фото : из личного архива Алены Гондылевой Алена с мужем после выхода из роддома

"Выпрыгнул прямо в руки своего папочки"

Так называемые естественные роды — без кесарева, эпидуральной анестезии, стимуляции, в кругу близких людей — все популярнее. В соцсетях по запросу выпадают сотни историй и рекомендаций. В основном эта тема привлекает женщин, стремящихся к духовному развитию. Другая группа — те, кто получил психологическую травму при первых родах.

Вот несколько цитат из тематических сообществ:

"Рожала с мужем и духовной акушеркой дома в воду. Роды первые, 25 лет... В этот день я полностью доверилась вселенной и своему телу, я знала, что природа сама все сделает! Мои роды были довольно тяжелыми, длились 20 часов. <...> Долгие, усиливающиеся схватки, потуги сначала в ритме танца, а затем плавно переходящие в ванную с приглушенным светом и свечами..."

"Наш малыш выпрыгнул прямо в руки своего папочки, сразу подал голос и прильнул к материнской груди. <…> Пуповину мы обрезали спустя два дня, когда она полностью напитала малыша своим сильнейшим иммунитетом и стволовыми клетками…"

Но положительные воспоминания далеко не у всех. За последние семь месяцев зафиксировали как минимум четыре смерти младенцев во время домашних родов. И это только те, на которые обратили внимание СМИ. В Москве в начале мая супруги из-за страха заразиться коронавирусом не поехали в роддом — ребенок умер. В Санкт-Петербурге акушерка на пенсии согласилась помочь разрешиться от бремени 28-летней женщине. За услуги взяла восемьдесят тысяч рублей. Все было так, как обговаривали: музыка, свечи. Но, едва появившись на свет и сделав несколько вдохов, младенец скончался. Правда, экспертиза установила, что он родился с инфекционным заболеванием, несовместимым с жизнью.

О другом случае рассказал главврач Ростовского областного перинатального центра Максим Уманский в официальном инстаграме учреждения. В конце ноября 2019-го к ним привезли женщину. "Она решила, что физиологично и правильно рожать дома, в ванне. Не у себя, у помощницы. В 16:30 родила доношенного малыша, около 20:00 ребенок стал задыхаться. Приверженцы "физиологичных" родов начали делать ребенку контрастный душ. Скорую вызвали только в девять вечера. Ребенок скончался до того, как его доставили в медицинское учреждение". Организовали доследственную проверку. Но, как объяснили РИА Новости в СКР по Ростовской области, в возбуждении дела отказали: экспертиза установила, что младенец умер от патологий внутренних органов.

"Заставляла подниматься пешком на четырнадцатый этаж"

Домашние роды психолога из Москвы Татьяны Дэдич тоже прошли не слишком удачно: после двух суток интенсивных схваток, сравнимых с "полостной операцией без наркоза", она с температурой попала в больницу. Правда, Татьяна сразу предупреждает: в домашних родах она не разочаровалась — сама появилась на свет в семейной обстановке. Просто неправильно выбрала помощницу для родов — некую Марию Д., называющую себя "духовной акушеркой".

© Фото : из личного архива Татьяны Дэдич Татьяна Дэдич © Фото : из личного архива Татьяны Дэдич Татьяна Дэдич

"Мне ее порекомендовала знакомая. Отзывы — только положительные: мама одиннадцати детей, работает по всему миру, уже более трех тысяч успешных родовспоможений". Обычно "акушерка" принимает в Таиланде. Но несколько раз в год прилетала в Москву на семинары. И заодно брала беременных на поздних сроках. Одной из них и оказалась Татьяна. "Ее услуги стоили две тысячи долларов, мы внесли только задаток — 500. Остальное должны были после. Никакого контракта — все только на словах", — объясняет Дэдич.

"Казарменные" методы "духовной акушерки" Татьяну удивили. "Сначала она решила простимулировать роды. Схватки у меня начались на месяц раньше, и в ее планы они явно не входили — через день Мария Д. должна была быть в Санкт-Петербурге на семинаре. Для ускорения процесса она порекомендовала мне заняться любовью с мужем, выпить настой трав, касторку. У меня схватки — а мне нужно подниматься пешком на четырнадцатый этаж, нырять в ванне. После ее осмотра — случайно или нет, не знаю — лопнул околоплодный пузырь. Схватки усилились".

Несмотря на это, помощница не разрешала Татьяне отдохнуть ни минуты, хотя та от усталости буквально проваливалась в сон. "Кричала, что пока я отдыхаю, малышу плохо. Плюс постоянно давила морально: говорила, раз я не могу родить, у меня психологические проблемы, а из-за моей медлительности она опоздает на поезд".

На исходе второго дня схваток "духовная акушерка" все же отбыла в Питер, прислав вместо себя другого специалиста. "Эта женщина показалась нам понимающей. Мы решили, что затягивать нельзя, нужно ехать в больницу. К тому же у меня поднялась температура".

В роддоме Татьяна разрешилась за два часа. Правда, у малыша нашли инфекционное заболевание. "Видимо, во время интенсивных нырков в ванне мы что-то занесли", — предполагает мать.

© Фото : из личного архива Татьяны Дэдич Татьяна Дэдич © Фото : из личного архива Татьяны Дэдич Татьяна Дэдич

Роды проходили в 2017 году. А в 2019-м Дэдич подала заявление в Следственный комитет. Говорит, что уже пережила эту историю, как вдруг в интернете наткнулась на откровения другой "клиентки" Марии Д. Ребенок той женщины умер. "На публикацию откликнулись и другие роженицы, недовольные методами "духовной акушерки". Я поняла: нужно как-то это остановить, обезопасить других. Заявление мое приняли, уведомили о назначенной проверке. Но уже почти год — тишина…"

Мы изучили историю другой женщины — рожала она в Таиланде. В "обязательной программе" — стояние на голове, поездки на велосипеде по четыре-пять километров, секс, "чтобы ускорить встречу с малышом". Роды продолжались пятьдесят часов, с мучительными схватками, рвотой, тремором. Младенец появился на свет ослабленным, белым, а спустя 12 часов перестал дышать.

"При некоторых осложнениях счет идет на минуты"

Медицинский юрист Юлия Казанцева уточняет: если женщина решила рожать дома, никто не может заставить ее отправиться в больницу. И тем более привлечь к ответственности. Деятельность же "помощниц в родах", "духовных акушерок" подпадает под Уголовный кодекс. Однако лишь в том случае, если они оказывают медуслуги, а не только психологически помогают справиться со стрессом. "Для этого есть статья 238 — "Услуги, не отвечающие требованиям безопасности".

Впрочем, провести границу крайне сложно. В тематических сообществах обозреватель РИА Новости обнаружила несколько контактов "ведущих по домашним родам". В том числе — с медицинским образованием. Разрешиться от плода они обещают безболезненно и легко. Одна из будущих мам рассказала, что нашла женщину, готовую помочь, в том числе принять малыша, за 130 тысяч рублей.

Акушеры-гинекологи чаще всего крайне негативно относятся к домашним родам. Евгений Кира, заслуженный деятель науки России, профессор, заведующий кафедрой женских болезней и репродуктивного здоровья Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, объяснил нам, что роды могут перейти из естественного процесса в патологический всего за несколько минут. И если женщина будет далеко от реанимации, все закончится плачевно.

"На сегодняшний день соматически здоровых беременных крайне мало — не более 25%. А ведь любое заболевание влияет на вынашивание плода и процесс родов. Но главное, что меня пугает, — возможность осложнений. Самые страшные: кровотечения, нераспознанное предлежание плаценты, отслойка нормально расположенной плаценты, эклампсия — тяжелейшие состояния, связанные с высоким риском летального исхода как для матери, так и для плода. Как с этим справиться на дому, я не представляю. В стационарах не всегда удается. Счет идет на минуты".