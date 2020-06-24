"Выглядят смешно": в Совфеде ответили на слова Киева о "долгах" России

Алтабаева назвала подобные заявления "смешными".

"Для здравомыслящих людей очевидно, что Севастополь — это часть России и Черноморский флот здесь дома. <…> Сейчас какие-либо расчеты с государством, которое претендует на "возвращение" Крыма и Севастополя без всяких оснований на это, выглядят смешно", — заявила она.

По мнению члена Совфеда , текущая ситуация напоминает исторические события 1917 года. Она приводит в пример создание Центральной Рады.

"Она не имела подконтрольных территорий, но имела амбиции: они слали на Черноморский флот телеграммы с требованиями принимать их условия", — отметила Алтабаева.

Сенатор считает, что Украина делает такие заявления, чтобы "продемонстрировать что-то" западным кураторам.

После распада Советского Союза Черноморский флот остался в составе Вооруженных сил России, несмотря на претензии со стороны Киева. Окончательно вопрос урегулировали в 1997 году в рамках "Большого договора" о дружбе и сотрудничестве. В состав соглашения вошли три документа, регулировавшие параметры раздела Черноморского флота, условия его пребывания на территории Крыма и финансовые вопросы, связанные с базированием.