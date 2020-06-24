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"Выглядят смешно": в Совфеде ответили на слова Киева о "долгах" России
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с РИА Новости Крым прокомментировала финансовые претензии Киева к Москве из-за Черноморского флота. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T02:45
совет федерации рф
россия
василий боднар
ситуация на украине
екатерина алтабаева
черноморский флот вмф россии
москва
республика крым
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Создаётся впечатление, что быть всеобщим посмешищем нашим окраинским небратьям в кайф.
65
Смешные они, эти украинские "политики". Хотя, смешить людей своими высказываниями у них в крови, да и Зеленскому нужно соответствовать, звезда клоунады, как-никак!😁
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россия
москва
республика крым
севастополь
киев
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155694/48/1556944848_134:0:3775:2048_1400x0_80_0_0_7f701646d5f3e5d192f47eb6f3e5e99c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
совет федерации рф, россия, василий боднар, ситуация на украине, екатерина алтабаева, черноморский флот вмф россии, москва, республика крым, севастополь, киев, безопасность, в мире

"Выглядят смешно": в Совфеде ответили на слова Киева о "долгах" России

02:45 24.06.2020
27682
© РИА Новости / Василий БатановВоенные корабли в бухте Севастополя
Военные корабли в бухте Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с РИА Новости Крым прокомментировала финансовые претензии Киева к Москве из-за Черноморского флота.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва якобы должна Киеву за аренду военно-морских баз в Крыму несколько сотен миллионов долларов, которые не выплачивались после воссоединения полуострова с Россией.
Алтабаева назвала подобные заявления "смешными".

"Для здравомыслящих людей очевидно, что Севастополь — это часть России и Черноморский флот здесь дома. <…> Сейчас какие-либо расчеты с государством, которое претендует на "возвращение" Крыма и Севастополя без всяких оснований на это, выглядят смешно", — заявила она.

По мнению члена Совфеда, текущая ситуация напоминает исторические события 1917 года. Она приводит в пример создание Центральной Рады.

"Она не имела подконтрольных территорий, но имела амбиции: они слали на Черноморский флот телеграммы с требованиями принимать их условия", — отметила Алтабаева.

Сенатор считает, что Украина делает такие заявления, чтобы "продемонстрировать что-то" западным кураторам.
Черноморский флот в Севастополе
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Депутат от Крыма прокомментировал заявления Украины о "долгах" России
После распада Советского Союза Черноморский флот остался в составе Вооруженных сил России, несмотря на претензии со стороны Киева. Окончательно вопрос урегулировали в 1997 году в рамках "Большого договора" о дружбе и сотрудничестве. В состав соглашения вошли три документа, регулировавшие параметры раздела Черноморского флота, условия его пребывания на территории Крыма и финансовые вопросы, связанные с базированием.
В 2010 году главы двух государств подписали Харьковские соглашения о продлении аренды баз для кораблей Черноморского флота в Крыму на 25 лет с 2017 года. После возвращения Крыма в 2014 году российская сторона заявила о прекращении действия всех четырех документов.
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Пушков отреагировал на требования Украины выплатить сотни миллионов долларов
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Совет Федерации РФРоссияВасилий БоднарСитуация на УкраинеЕкатерина АлтабаеваЧерноморский флот ВМФ РоссииМоскваРеспублика КрымСевастопольКиевБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Создаётся впечатление, что быть всеобщим посмешищем нашим окраинским небратьям в кайф.
24 июня, 06:11
Геннадий Канинский
6110003
Смешные они, эти украинские "политики". Хотя, смешить людей своими высказываниями у них в крови, да и Зеленскому нужно соответствовать, звезда клоунады, как-никак!😁
24 июня, 02:59
Олег Лавров
5140002
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