На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов, заявил замглавы украинского МИД Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов, заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар в интервью "Укринформ"

Дипломат пояснил, что российская сторона в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму.

"Мы считаем, что они должны оставаться действующими, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право", — добавил Боднар.

По его словам, Россия должна около 100 миллионов долларов, но с 2014 года никаких выплат не было.

Боднар выразил уверенность, что Москва заплатит не только эту сумму, но и дополнительно за "учиненную агрессию" и "оккупацию территории".

Информированный источник РИА Новости назвал это заявление попыткой развернуть дискуссию по Крыму. "Соглашение, о котором он говорит, заключалось во времена, когда Крым был украинским. После того как Крым воссоединился с Россией, этого соглашения больше нет. Мы не можем арендовать сами у себя место для дислокации флота. Это смешно", — сказал он.

СССР Черноморский флот остался в составе российских вооруженных сил, несмотря на претензии со стороны киевских властей. Окончательно вопрос урегулировали в 1997 году в рамках "Большого договора" о дружбе и сотрудничестве, который подписали президент После распадаЧерноморский флот остался в составе российских вооруженных сил, несмотря на претензии со стороны киевских властей. Окончательно вопрос урегулировали в 1997 году в рамках "Большого договора" о дружбе и сотрудничестве, который подписали президент Борис Ельцин и его украинский коллега Леонид Кучма

В числе прочего в состав договора вошли три документа, регулировавшие параметры раздела ЧФ, условия его пребывания на территории Крыма и финансовые вопросы, связанные с базированием.

В 2010-м президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения о продлении аренды баз для кораблей Черноморского флота в Крыму на 25 лет с 2017 года.