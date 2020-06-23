https://ria.ru/20200623/1573369682.html
На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов, заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар в интервью "Укринформ". РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:26
2020-06-23T19:55
россия
василий боднар
ситуация на украине
леонид кучма
борис ельцин
ссср
в мире
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https://ria.ru/20200622/1573328076.html
https://ria.ru/20200623/1573336306.html
Naum Vygodsky
Может, долги на самом деле многотриллионные? Вы не стесняйтесь, не стесняйтесь.
399
Андрей Дашков
Подходите, щас отсчитаем..
379
193
россия
ссср
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_0:28:3072:1756_1400x0_80_0_0_c99c6a3faacc75005e1319d639ef7124.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий боднар, ситуация на украине, леонид кучма, борис ельцин, ссср, в мире
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов, заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар
в интервью "Укринформ"
.
Дипломат пояснил, что российская сторона в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму.
"Мы считаем, что они должны оставаться действующими, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право", — добавил Боднар.
По его словам, Россия должна около 100 миллионов долларов, но с 2014 года никаких выплат не было.
Боднар выразил уверенность, что Москва заплатит не только эту сумму, но и дополнительно за "учиненную агрессию" и "оккупацию территории".
Информированный источник РИА Новости назвал это заявление попыткой развернуть дискуссию по Крыму. "Соглашение, о котором он говорит, заключалось во времена, когда Крым был украинским. После того как Крым воссоединился с Россией, этого соглашения больше нет. Мы не можем арендовать сами у себя место для дислокации флота. Это смешно", — сказал он.
После распада СССР
Черноморский флот остался в составе российских вооруженных сил, несмотря на претензии со стороны киевских властей. Окончательно вопрос урегулировали в 1997 году в рамках "Большого договора" о дружбе и сотрудничестве, который подписали президент Борис Ельцин
и его украинский коллега Леонид Кучма
.
В числе прочего в состав договора вошли три документа, регулировавшие параметры раздела ЧФ, условия его пребывания на территории Крыма и финансовые вопросы, связанные с базированием.
В 2010-м президенты России и Украины
подписали Харьковские соглашения о продлении аренды баз для кораблей Черноморского флота в Крыму на 25 лет с 2017 года.
После возвращения Крыма в 2014 году российская сторона заявила о прекращении действия всех четырех соглашений.