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На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов, заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар в интервью "Укринформ". РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:55
россия
василий боднар
ситуация на украине
леонид кучма
борис ельцин
ссср
в мире
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, василий боднар, ситуация на украине, леонид кучма, борис ельцин, ссср, в мире

На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

15:26 23.06.2020 (обновлено: 19:55 23.06.2020)
85148
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов, заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар в интервью "Укринформ".
Дипломат пояснил, что российская сторона в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму.
"Мы считаем, что они должны оставаться действующими, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право", — добавил Боднар.
По его словам, Россия должна около 100 миллионов долларов, но с 2014 года никаких выплат не было.
Боднар выразил уверенность, что Москва заплатит не только эту сумму, но и дополнительно за "учиненную агрессию" и "оккупацию территории".
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
22 июня, 20:07
На Украине планируют продолжить разрыв соглашений с Россией
Информированный источник РИА Новости назвал это заявление попыткой развернуть дискуссию по Крыму. "Соглашение, о котором он говорит, заключалось во времена, когда Крым был украинским. После того как Крым воссоединился с Россией, этого соглашения больше нет. Мы не можем арендовать сами у себя место для дислокации флота. Это смешно", — сказал он.
После распада СССР Черноморский флот остался в составе российских вооруженных сил, несмотря на претензии со стороны киевских властей. Окончательно вопрос урегулировали в 1997 году в рамках "Большого договора" о дружбе и сотрудничестве, который подписали президент Борис Ельцин и его украинский коллега Леонид Кучма.
В числе прочего в состав договора вошли три документа, регулировавшие параметры раздела ЧФ, условия его пребывания на территории Крыма и финансовые вопросы, связанные с базированием.
В 2010-м президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения о продлении аренды баз для кораблей Черноморского флота в Крыму на 25 лет с 2017 года.
После возвращения Крыма в 2014 году российская сторона заявила о прекращении действия всех четырех соглашений.
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РоссияВасилий БоднарСитуация на УкраинеЛеонид КучмаБорис ЕльцинСССРВ мире
Популярные комментарии
Может, долги на самом деле многотриллионные? Вы не стесняйтесь, не стесняйтесь.
23 июня, 15:32
Naum Vygodsky
1282650006
Подходите, щас отсчитаем..
23 июня, 15:33
Андрей Дашков
2021710006
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