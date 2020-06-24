Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573395099.html
В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в 10.00 мск на Красной площади в Москве. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T01:56
75 лет великой победы
россия
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
бмп-2
миг-31
евразийская экономическая комиссия
снг
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684223_0:325:3063:2048_1400x0_80_0_0_36e63a6b0c267f45b881ee3eeace80c4.jpg
https://ria.ru/20200624/1573329183.html
https://ria.ru/20200623/1573354066.html
https://ria.ru/20200622/1573288604.html
https://ria.ru/20200619/1573157227.html
https://ria.ru/20200623/1573369351.html
россия
чехия
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684223_0:325:3063:2048_1400x0_80_0_0_36e63a6b0c267f45b881ee3eeace80c4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684223_207:0:2938:2048_1400x0_80_0_0_0e6fcf70d4f90fd6c16153a52b8cd0a5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684223_548:0:2596:2048_1400x0_80_0_0_2ffc53c5c6982078b6485471c06f3c49.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), бмп-2, миг-31, евразийская экономическая комиссия, снг, одкб, су-35, владимир путин, чехия, азербайджан, армения, общество

В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы

00:38 24.06.2020 (обновлено: 01:56 24.06.2020)
440
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в 10.00 мск на Красной площади в Москве.
Президент России Владимир Путин ранее отложил проведение парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации, в конце мая было принято решение перенести его на 24 июня.
Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
00:00
"Такого в Кремле еще не было": что ждать от парада Победы — 2020
В параде на Красной площади примут участие более 14 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов. Парадный строй сформирован из 40 пеших расчетов, состоящих из военнослужащих вооруженных сил и других силовых ведомств, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, а также юнармейцев.

Новая техника

В состав механизированной колонны включены 234 единицы исторической и современной наземной военной техники. Впервые на Красной площади будут представлены БМП-2 с боевым отделением "Бережок", зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", модернизированные танки Т-80БВМ, "Армата" с 57-миллиметровыми боевыми модулями и Т-90М с улучшенными характеристиками, реактивная система залпового огня "Торнадо-С", комплекс войсковой ПВО средней дальности "Бук-М3", зенитная ракетная система С-300В4, тяжелая огнеметная система ТОС-2, береговой ракетный комплекс "Бал" и зенитная ракетная система С-350.
Кабриолеты Aurus на Красной площади
Вчера, 12:3875 лет Великой Победы
Кремль с пониманием относится к тому, что ряд лидеров не приедут на парад
В воздушной части парада примут участие 75 воздушных судов, четыре истребителя пятого поколения Су-57 и четыре сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал".

Историческая часть

На Красной площади будут показаны некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года. Например, в начале парада будет исполнен "Юбилейный встречный марш". Парадный оркестр, который его исполняет, будет представлен 900 музыкантами. Сформировано 11 "коробок" в исторической форме одежды, в том числе группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, знаменная рота с Боевыми знаменами лучших соединений и воинских частей периода 1941-1945 годов, роты пехоты и народного ополчения, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.

Карантинные меры

Подготовка к параду проходила при соблюдении строгих карантинных мер. Каждый парадный расчет сопровождала группа военных медиков. Места размещения участников парада, а также автобусы, на которых их привозили на тренировки, регулярно дезинфицировали, военная полиция обеспечивала пропускной режим, исключая контакты участников парада с другими людьми.
Президент России Владимир Путин
22 июня, 11:3175 лет Великой Победы
Путин даст прием для приглашенных на парад Победы глав государств
Во время тренировок три раза в неделю проводился экспресс-тестирование на COVID-19 личный состав парадного расчета и всех, кто обеспечивает выполнение задач на этапе подготовки. На сайте Минобороны сообщается, что заразившихся новой коронавирусной инфекцией нет.

Гости парада

В параде также участвуют военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
19 июня, 00:2375 лет Великой Победы
Минобороны рассказало, как отбирали солдат на парад Победы в 1945 году
В этом году на парад Победы в Москву приедут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также будут присутствовать председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.
Европейские страны будут представлены на уровне министров и послов. Так, как ожидается, от германской стороны участие в параде Победы примет посол ФРГ в РФ, Францию и Чехию также будут представлять послы. В частности, от Венесуэлы приедет министр иностранных дел, от Индии и Туркменистана, – министры обороны.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 15:2275 лет Великой Победы
Песков рассказал, кого пригласили на парад Победы в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва, принимая решение о приглашении на Парад, делала акцент на глав государств СНГ. Он также отметил, что российские власти с пониманием относятся к тому, что ряд приглашенных лидеров не сможет приехать в связи с распространением коронавируса и введенными ограничениями.

Парад в регионах

Всего военные парады пройдут в 28 городах России, в том числе в 8 городах-героях, для их проведения будут задействованы более 64 тысяч военных, 2,4 тысячи единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.
Парад Победы также пройдет и за рубежом, в сирийском Хмеймиме в российской группировке в Сирии, в нем примут участие более тысячи российских военнослужащих и военнослужащие вооруженных сил Сирии. Также планируется воздушная часть парада, в которой будут задействованы вертолеты Ми-8АТМШ, Ми-35, SA-342 Gazelle и самолеты Су-24, Су-34 и Су-35.
Парад Победы — 2020
Вчера, 13:21
Парад Победы — 2020: на что обратить внимание
500021
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыРоссияПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)БМП-2МиГ-31Евразийская экономическая комиссияСНГОДКБСу-35Владимир ПутинЧехияАзербайджанАрменияОбщество
Рекомендуем
Лидер группы Сплин Александр Васильев
"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
Вывеска Сбербанка
Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
Информационно-указательный знак Парковка и знаки дополнительной информации Способ постановки транспортного средства на стоянку, Инвалид и Платные услуги в Москве
В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
Военная техника во время генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
Логотип компании Яндекс
"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
Российский летчик Константин Ярошенко
Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
Стенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи
В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
Черноморский флот в Севастополе
Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
Банк ВТБ
ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
Ребенок
Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
Зенитная самоходная установка Шилка в пригороде Дамаска
Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина
Вход в Автономную зону Капитолийского холма в Сиэтле, США
Лидер протестующих в Сиэтле не знает о наличии среди них членов "антифа"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"
02:04Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
02:03Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны
01:55В Москве запустят праздничный салют по случаю 75-летия Победы
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
Лента новостейМолния