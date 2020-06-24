В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в 10.00 мск на Красной площади в Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в 10.00 мск на Красной площади в Москве

Президент России Владимир Путин ранее отложил проведение парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации, в конце мая было принято решение перенести его на 24 июня.

В параде на Красной площади примут участие более 14 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов. Парадный строй сформирован из 40 пеших расчетов, состоящих из военнослужащих вооруженных сил и других силовых ведомств, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, а также юнармейцев.

Новая техника

В состав механизированной колонны включены 234 единицы исторической и современной наземной военной техники. Впервые на Красной площади будут представлены БМП-2 с боевым отделением "Бережок", зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", модернизированные танки Т-80БВМ , " Армата " с 57-миллиметровыми боевыми модулями и Т-90М с улучшенными характеристиками, реактивная система залпового огня "Торнадо-С", комплекс войсковой ПВО средней дальности "Бук-М3", зенитная ракетная система С-300В4 , тяжелая огнеметная система ТОС-2, береговой ракетный комплекс "Бал" и зенитная ракетная система С-350

В воздушной части парада примут участие 75 воздушных судов, четыре истребителя пятого поколения Су-57 и четыре сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал".

Историческая часть

На Красной площади будут показаны некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года. Например, в начале парада будет исполнен "Юбилейный встречный марш". Парадный оркестр, который его исполняет, будет представлен 900 музыкантами. Сформировано 11 "коробок" в исторической форме одежды, в том числе группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, знаменная рота с Боевыми знаменами лучших соединений и воинских частей периода 1941-1945 годов, роты пехоты и народного ополчения, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.

Карантинные меры

Подготовка к параду проходила при соблюдении строгих карантинных мер. Каждый парадный расчет сопровождала группа военных медиков. Места размещения участников парада, а также автобусы, на которых их привозили на тренировки, регулярно дезинфицировали, военная полиция обеспечивала пропускной режим, исключая контакты участников парада с другими людьми.

Во время тренировок три раза в неделю проводился экспресс-тестирование на COVID-19 личный состав парадного расчета и всех, кто обеспечивает выполнение задач на этапе подготовки. На сайте Минобороны сообщается, что заразившихся новой коронавирусной инфекцией нет.

Гости парада

Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, В параде также участвуют военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана Таджикистана , Туркменистана и Узбекистана

Европейские страны будут представлены на уровне министров и послов. Так, как ожидается, от германской стороны участие в параде Победы примет посол ФРГ в РФ, Францию Чехию также будут представлять послы. В частности, от Венесуэлы приедет министр иностранных дел, от Индии и Туркменистана, – министры обороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва, принимая решение о приглашении на Парад, делала акцент на глав государств СНГ. Он также отметил, что российские власти с пониманием относятся к тому, что ряд приглашенных лидеров не сможет приехать в связи с распространением коронавируса и введенными ограничениями.

Парад в регионах

Всего военные парады пройдут в 28 городах России, в том числе в 8 городах-героях, для их проведения будут задействованы более 64 тысяч военных, 2,4 тысячи единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.