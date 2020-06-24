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Межгосударственные отношения России и Киргизии
Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T04:20
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россия, киргизия, справки

Межгосударственные отношения России и Киргизии

04:20 24.06.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги Киргизской Республики и Российской Федерации
Флаги Киргизской Республики и Российской Федерации
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, 27 июля 2000 года – российско-киргизская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. Договорно-правовую базу составляют около 160 двусторонних межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.
Киргизия – стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Российско-киргизское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризуется близостью подходов к международным и региональным делам, нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов.
Российско-киргизские контакты на высшем уровне носят интенсивный характер.
29 ноября 2017 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил Россию с рабочим визитом. Это была первая зарубежная поездка Жээнбекова после вступления в должность главы государства (24 ноября 2017 года).
В 2018 году Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков встречались 14 мая в Сочи "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета, 14 июня в Москве в рамках рабочего визита президента Киргизии и 28 сентября в Душанбе (Таджикистан) "на полях" саммита СНГ.
9 февраля 2019 года в Сочи состоялась неформальная встреча Владимира Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
28 марта президент России Владимир Путин посетил Киргизию с государственным визитом. После официальной церемонии встречи главы двух государств провели беседу в узком составе, после чего консультации продолжились с участием членов делегаций. Обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. По итогам встречи было подписано более 50 соглашений на сумму свыше шести миллиардов долларов. Путин и Жээнбеков также приняли участие в пленарном заседании восьмой Российско-киргизской межрегиональной конференции и посетили Дом-музей писателя Чингиза Айтматова в Бишкеке.
В последующем Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков встречались 13 июня "на полях" саммита Шанхайской организации в Бишкеке и 11 июля в Москве.
Очередная двусторонняя встреча лидеров России и Киргизии состоялась 20 сентября на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области.
Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков наблюдали за активной фазой стратегических командно-штабных учений "Центр-2019". Кроме того, лидеры России и Киргизии осмотрели выставку вооружения и военной техники.
28 ноября 2019 года президент России Владимир Путин посетил Бишкек, где принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Состоялась также отдельная встреча главы российского государства с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Обсуждались различные аспекты политического и экономического взаимодействия двух стран.
27 февраля 2020 года в Москве состоялась встреча глав двух государств. Киргизский лидер прибыл с рабочим визитом для участия в церемонии открытия перекрестного года Киргизии и России. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.
Осуществляется также сотрудничество в рамках СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Регулярный характер носят встречи на уровне премьер-министров двух стран.
9 августа 2019 года глава правительства России (2012-2020) Дмитрий Медведев посетил Киргизию (город Чолпон-Ата), где принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
Состоялись встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым.
Дмитрий Медведев также посетил международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019.
27 февраля 2020 года в рамках рабочего визита президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с новым председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
17 июня 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Кубатбека Боронова с назначением на пост премьер-министра Киргизии.
Динамично развивается российско-киргизское взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, поддерживаются межпарламентские связи.
3-4 февраля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с официальным визитом Бишкек, где был принят президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и провел переговоры с министром иностранных дел Киргизии Чынгызом Айдарбековым.
22 мая 2019 года Сергей Лавров посетил Бишкек для участия в заседаниях советов министров иностранных дел государств-членов ШОС и ОДКБ. В ходе визита он был принят президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
27 ноября 2019 года Сергей Лавров вновь посетил Бишкек, где принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В ходе визита Лаврову было присвоено звание почетного профессора Дипломатической академии Киргизии. Глава российского МИД также выступил перед студентами Дипакадемии.
Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии.
По данным ФТС РФ, товарооборот России и Киргизии в 2019 году составил 1,866 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 1,55 миллиарда долларов и импорта – 316,2 миллиона долларов. На период с января по апрель 2020 года товарооборот составил 522,7 миллиона долларов, в том числе российского экспорта – 455,7 миллиона долларов и импорта – 67 миллионов долларов.
Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и др.
Импорт представлен металлами и изделиями из них, текстилем и обувью, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и другими товарами.
Действует Межправительственная Российско-Киргизская комиссия (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству (создана 10 октября 1997 года). Очередное 21-е заседание прошло в Бишкеке 1 марта 2019 года.
Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является газовая отрасль. Во исполнение двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизии от 26 июля 2013 года ПАО "Газпром" ведет работу по бесперебойному обеспечению потребностей республики в газе.
Россия является одним из ведущих инвесторов в Киргизию. Объем накопленных российских капиталовложений составляет свыше 200 миллионов долларов. Эти ресурсы направлены в предприятия обрабатывающей промышленности, в оптовую и розничную торговлю, геологоразведку, а также в добычу полезных ископаемых.
Эффективным инструментом двустороннего экономического сотрудничества является Российско-киргизский фонд развития, учрежденный в целях адаптации экономики Киргизии к участию в ЕАЭС.
По данным на январь 2020 года, фонд проинвестировал более двух тысяч проектов на сумму 379 миллиона долларов.
Среди них реконструкция аэропорта в Иссык-Кульской области, возведение завода стройматериалов в Ошской области, обувной фабрики в Чуйской области.
Россия также оказывает финансовую помощь Киргизии. По данным главы МИД РФ Сергея Лаврова, общий объем российских грантов на поддержку киргизского госбюджета за последние семь лет составил 311 миллионов долларов, в 2018 году Россия полностью списала долг Киргизии в размере 240 миллионов долларов.
Важной составной частью всего комплекса российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество.
19 июня 2018 года вступил в силу подписанный 20 июня 2017 года в Москве договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества.
На территории Киргизии находится объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.
Осуществляется совместное планирование применения российско-киргизской коалиционной группировки войск, а также их практическое взаимодействие в ходе различных учений. В 2019 году подразделения вооруженных сил Киргизии приняли участие в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".
28 ноября 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу посетил Бишкек, где провел переговоры с начальником Генштаба Вооруженных сил Киргизии Райимберди Дуйшенбиевым.
Приоритетные направления сотрудничества в гуманитарной сфере – образование и культура, укрепление в Киргизии позиций русского языка.
Реализуется Программа сотрудничества между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры, информации и туризма Киргизской Республики на 2018-2020 годы.
В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин и его киргизский коллега Сооронбай Жээнбеков по итогам переговоров договорились провести в 2020 году перекрестный год России и Киргизии, в рамках которого запланированы более 200 мероприятий культурно-гуманитарного характера.
Укрепляются связи в образовательной сфере. Важнейшую роль в этом плане играет Киргизско-Российский Славянский университет, открытый в Бишкеке в 1993 году.
В российских вузах, по данным на февраль 2020 года, учатся около 7,5 тысячи киргизских студентов, большая часть из них – на бюджетной основе. Ежегодно студентами российских вузов становятся около 370 абитуриентов Киргизии.
С июня 2011 года в Бишкеке работает Российский центр науки и культуры (РЦНК). В декабре 2016 года филиал РЦНК открылся в городе Ош.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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