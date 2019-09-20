Путин и Жээнбеков наблюдают за активной фазой учений "Центр-2019"

Учения проходят на полигоне Донгуз недалеко от Оренбурга, куда Путин прибыл в пятницу.

В главных военных маневрах РФ этого года "Центре-2019" принимают участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран (России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана). Помимо личного состава задействованы более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов, а некоторые эпизоды учений пройдут "по отдельным планам" на полигонах стран-партнеров. Завершатся учения 21 сентября.