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Президент Киргизии оценил развитие отношений с Россией
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РИА Новости

Президент Киргизии оценил развитие отношений с Россией

15:45 27.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи
Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи
БИШКЕК, 27 фев - РИА Новости. Киргизия будет надежным союзником и стратегическим партнером России, заявил в четверг на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава республики Сооронбай Жээнбеков.
"Наша дружба, наши отношения проверены веками. Киргизия всегда будет надежным союзником и стратегическим партнером России", - заявил лидер республики.
Также Жээнбеков поблагодарил Путина за личную поддержку Киргизии и особое внимание, уделяемое вопросам сотрудничества между государствами.
"За последние два года серьезно активизировалось сотрудничество двух наших стран. Ваш визит дал толчок самым активным действиям. Мы ожидаем больших положительных изменений в этому году. Мы надеемся, что все мероприятия перекрестного года пройдут на высшем уровне", - сказал Жээнбеков президенту России.
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Также глава Киргизии выразил уверенность, что предстоящий в этому году форум в Екатеринбурге также даст серьезный толчок развитию торгово-экономического сотрудничества России и Киргизии.
Киргизский лидер прибыл в четверг в Москву с рабочим визитом для участия в церемонии открытия перекрестного года Киргизии и России. Ранее в столице Жээнбеков провел встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетике, промышленности, транспорте и других областях. Также в четверг планируется встреча Жээнбекова с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.
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