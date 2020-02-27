Президент Киргизии оценил развитие отношений с Россией

"Наша дружба, наши отношения проверены веками. Киргизия всегда будет надежным союзником и стратегическим партнером России", - заявил лидер республики.

"За последние два года серьезно активизировалось сотрудничество двух наших стран. Ваш визит дал толчок самым активным действиям. Мы ожидаем больших положительных изменений в этому году. Мы надеемся, что все мероприятия перекрестного года пройдут на высшем уровне", - сказал Жээнбеков президенту России.