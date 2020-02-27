Президент Киргизии оценил развитие отношений с Россией

БИШКЕК, 27 фев - РИА Новости. Киргизия будет надежным союзником и стратегическим партнером России, заявил в четверг на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава республики Сооронбай Жээнбеков.
"Наша дружба, наши отношения проверены веками. Киргизия всегда будет надежным союзником и стратегическим партнером России", - заявил лидер республики.
Также Жээнбеков поблагодарил Путина за личную поддержку Киргизии и особое внимание, уделяемое вопросам сотрудничества между государствами.
"За последние два года серьезно активизировалось сотрудничество двух наших стран. Ваш визит дал толчок самым активным действиям. Мы ожидаем больших положительных изменений в этому году. Мы надеемся, что все мероприятия перекрестного года пройдут на высшем уровне", - сказал Жээнбеков президенту России.
Вчера, 01:31Межгосударственные отношения России и Киргизии
Киргизский лидер прибыл в четверг в Москву с рабочим визитом для участия в церемонии открытия перекрестного года Киргизии и России. Ранее в столице Жээнбеков провел встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетике, промышленности, транспорте и других областях. Также в четверг планируется встреча Жээнбекова с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.