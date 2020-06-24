Парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года – исторический парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне . Парад принимал заместитель Верховного главнокомандующего, командующий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командовал парадом командующий войсками 2-го Белорусского фронта маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.

Решение о проведении парада победителей было принято Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами СССР Иосифом Сталиным вскоре после Дня Победы. 24 мая 1945 года ему были доложены предложения Генерального штаба по проведению Парада Победы. Их он принял , но не согласился со сроками проведения. Генштаб отводил на подготовку парада два месяца, Сталин приказал провести парад через месяц.

Принимать парад надо было верхом на лошади и Сталин отказался. Он был немолод и неуверенно держался в седле, поэтому пригласил Жукова и сказал : "Вы помоложе, вы кавалерист, поэтому принимать парад будете вы".

© РИА Новости Четырежды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков © РИА Новости Четырежды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков

Согласно директиве начальника Генерального штаба Красной Армии от 24 мая 1945 года, для участия в Параде Победы были сформированы и подготовлены 10 сводных полков – по одному от каждого действовавшего к концу войны фронта, а также сводные полки от Военно-Морского флота (ВМФ) и Наркомата обороны (НКО) СССР. Помимо того, в параде участвовали военные академии и училища, дислоцировавшиеся в Москве и Московской области, войска Московского гарнизона (сводные батальоны соединений и частей). Сводные полки фронтов комплектовались рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях и имевшими боевые награды; в каждом полку были представлены пехотинцы, кавалеристы, танкисты, артиллеристы, летчики, саперы и связисты. Полки включали специально подготовленных знаменщиков и ассистентов, которые должны были нести по 36 боевых знамен наиболее отличившихся в сражениях частей и соединений фронта. Всего в каждом сводном полку, включая командный состав, насчитывалось свыше одной тысячи человек. Сводный полк ВМФ состоял из представителей всех родов сил Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Днепровской и Дунайской военных флотилий.

Специальные поезда с участниками Парада Победы стали прибывать в Москву 10 июня, их разместили в Алешкинских, Лефортовских, Октябрьских и Чернышевских казармах.

Репетиция пехотных частей проводилась на Ходынском поле в Москве, в районе Центрального аэродрома имени М.В. Фрунзе. На Садовом кольце, от Крымского моста до Смоленской площади, проходил смотр артиллерийских частей; мотомеханизированная и бронетанковая техника проводила смотр-тренировку на полигоне в Кузьминках.

Построение парада определили в порядке общей линии действующих фронтов – справа налево.

Для каждого сводного полка специально определили военные марши , которые были ими особенно любимы.

Для всех участников парада сшили парадное обмундирование нового образца. В художественно-производственных мастерских Большого театра были изготовлены десять штандартов, под которыми должны были выйти на парад сводные полки фронтов. Там же изготовили сотни орденских лент, венчавших древки 360 боевых знамен. Каждая из лент знаменовала коллективный подвиг, отмеченный боевым орденом. Большинство знамен были гвардейскими.

По замыслу организаторов, шествие войск должно было начаться с выноса Знамени Победы, которое доставили в Москву 20 июня из Берлина (Германия). Его должны были нести Михаил Егоров и Мелитон Кантария, которые водрузили флаг на рейхстаге, а также Степан Неустроев, батальон которого прикрывал установку знамен, но у них не было достаточной строевой подготовки. Кроме того, у Неустроева было несколько ранений, в том числе в ногу, он хромал, поэтому было решено, что Знамя Победы выноситься не будет совсем.

22 июня 1945 года в центральных советских газетах был опубликован приказ Верховного главнокомандующего Сталина № 370: "В ознаменование Победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона – Парад Победы".

В этот же день на Красной площади Москвы состоялась генеральная репетиция парада.

Утро 24 июня 1945 года выдалось пасмурным и дождливым. К восьми часам были построены участники парада. К девяти часам гранитные трибуны у Кремлевской стены были заполнены депутатами Верховного Совета СССР и РСФСР, работниками наркоматов, деятелями культуры, участниками юбилейной сессии Академии наук СССР, тружениками московских заводов и фабрик, иерархами Русской православной церкви, иностранными дипломатами и многочисленными зарубежными гостями. В 9.45 на трибуну Мавзолея В.И. Ленина поднялись руководители Советского правительства и ВКП(б) во главе с Иосифом Сталиным.

Командующий парадом Константин Рокоссовский на вороном коне занял место для движения навстречу принимающему парад Георгию Жукову. В десять часов, с боем кремлевских курантов, Георгий Жуков на белом коне выехал на Красную площадь. После рапорта командующего принимающему парад и объезда ими войск прозвучал сигнал "Слушайте все!", и сводный военный оркестр в составе 1,4 тысячи человек под управлением генерал-майора Сергея Чернецкого исполнил гимн "Славься, русский народ!" Михаила Глинки. Затем Жуков с трибуны Мавзолея произнес приветственную речь. После этого был исполнен государственный гимн СССР и одновременно прозвучали 50 залпов артиллерийского салюта. Над площадью разнеслось троекратное "Ура!".

Затем начался торжественный марш войск. В порядке положения и действий фронтов на театре военных действий к концу войны (с севера на юг) проходили сводные полки фронтов во главе с командующими войсками (полки 1-го и 2-го Белорусских фронтов – с первыми заместителями командующих): Карельского (Маршал Советского Союза Кирилл Мерецков), Ленинградского (Маршал Советского Союза Леонид Говоров), 1-го Прибалтийского (генерал армии Иван Баграмян), 3-го Белорусского (Маршал Советского Союза Александр Василевский), 2-го Белорусского (генерал-полковник Кузьма Трубников), 1-го Белорусского (генерал армии Василий Соколовский), 1-го Украинского (Маршал Советского Союза Иван Конев), 4-го Украинского (генерал армии Андрей Еременко), 2-го Украинского (Маршал Советского Союза Родион Малиновский), 3-го Украинского (Маршал Советского Союза Федор Толбухин) фронтов. Сводный полк ВМФ возглавлял вице-адмирал Владимир Фадеев.

В первых шеренгах сводных полков всех фронтов шли командующие армиями, а подразделения возглавляли командиры корпусов, дивизий и бригад. В составе сводного полка 1-го Белорусского фронта особой колонной прошли представители Войска Польского (во главе с начальником Генерального штаба Войска Польского генералом брони Владиславом Корчицем), а в составе 4-го Украинского фронта – бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса под командованием дивизионного генерала Людвика Свободы.

Каждый сводный полк проходил под свой боевой марш почти без пауз. Затем оркестр смолк, и в этой тишине начали бить 80 барабанов. На Красную площадь вступила колонна воинов 1-й мотострелковой дивизии особого назначения Народного комиссариата внутренних дел им. Ф.Э. Дзержинского, которые несли опущенные до земли 200 знамен германских войск. У подножья Мавзолея находились два деревянных помоста. Поравнявшись с ними, бойцы делали поворот направо и с силой бросали на них эти знамена в знак сокрушительного поражения агрессора. Трибуны взорвались аплодисментами.

Затем опять заиграл оркестр и торжественным маршем прошли войска Московского гарнизона, сводный полк Наркомата обороны СССР, колонны военных академий, суворовских военных училищ. После этого на площадь вступила сводная конная бригада, а за ней военная техника различных видов, подразделения мотоциклистов, воздушно-десантных войск на автомобилях и др. Завершился парад на Красной площади прохождением сводного оркестра. Он длился два часа (122 минуты) под проливным дождем. В параде приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров, 31 116 сержантов и солдат.

В этот же день в одиннадцать вечера из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами полетели 20 тысяч ракет. Кульминацией праздника стало полотнище с изображением ордена "Победы", появившееся высоко в небе в лучах прожекторов.

На следующий день, 25 июня, в Большом Кремлевском дворце состоялся прием в честь участников Парада Победы. После грандиозного праздника в Москве по предложению советского правительства и Верховного командования в сентябре 1945 года состоялся малый парад союзных войск в Берлине, в котором приняли участие советские, американские, английские и французские войска.