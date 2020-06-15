Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200615/1572947415.html
Мединский объяснил, почему Сталин не принимал Парад Победы в 1945 года
2020-06-15T15:41
75 лет великой победы
владимир мединский
иосиф сталин (джугашвили)
москва
константин рокоссовский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570124603_0:116:3062:1838_1400x0_80_0_0_b3e60765da4ef8d7e4bad0ef3690a26b.jpg
https://ria.ru/20200516/1571530600.html
2
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572947415.html?chat_room_id=1572947415
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570124603_0:116:3062:1838_1400x0_80_0_0_b3e60765da4ef8d7e4bad0ef3690a26b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570124603_159:0:2882:2042_1400x0_80_0_0_2fd26a813c49e3d4317077c4605f79a8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570124603_500:0:2542:2042_1400x0_80_0_0_629c29b90e67d66eb7ba8a732133507c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир мединский, иосиф сталин (джугашвили), москва, константин рокоссовский, общество

Мединский объяснил, почему Сталин не принимал Парад Победы в 1945 года

14:10 15.06.2020 (обновлено: 15:41 15.06.2020)
2727
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПомощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Верховный главнокомандующий, маршал Иосиф Сталин не принимал Парад Победы потому, что не был кавалеристом, рассказал помощник президента России Владимир Мединский.
Парад Победы состоялся на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Им командовал маршал Константин Рокоссовский, а принимал парад - маршал Георгий Жуков. Они оба были на лошадях.
В ряде СМИ периодически появляются публикации о том, что Сталин готовился лично принять Парад Победы, но отказался от этой идеи якобы после того, как упал с лошади в ходе тренировки.
"Есть много легенд вокруг того, почему не принимал парад непосредственно верховный главнокомандующий - Сталин. Объясняется это крайне просто: Сталин был немолод, Сталин неуверенно держался в седле, поэтому он пригласил Жукова и сказал: "Вы помоложе, вы кавалерист, поэтому принимать парад будете вы", - сказал Мединский в понедельник в ходе онлайн-брифинга, приуроченного к 75-летию Парада Победы 1945 года.
Главный храм Вооруженных сил РФ
16 мая, 00:37Религия и мировоззрение
В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС
3800006
Обсудить 2
75 лет Великой ПобедыВладимир МединскийИосиф Сталин (Джугашвили)МоскваКонстантин РокоссовскийОбщество
Рекомендуем
Полицейские в Дижоне
В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях
Актриса и певица Наталия Орейро
Пригожин объяснил, почему Орейро захотела получить российское гражданство
Экипаж советского бронеавтомобиля БА-10: старший сержант Евгений Петрович Эндрексон, сержант Владимир Поликарпович Поршаков и овчарка Джульбарс. Южный фронт
Мединский: легендарный пес Джульбарс не участвовал в Параде 1945 года
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Чавушоглу прокомментировал перенос визита Лаврова в Турцию
Зампредседатель Ассоциации грузоперевозчиков Регион 8 Наталья Кисель
Второй участник президентской кампании в Белоруссии снялся с выборов
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись
Газеты Ведомости. Архивное фото
Из "Ведомостей" ушли все заместители главного редактора
Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о наказании для актера
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Номер телефона Симоньян оказался в руках мошенников
Спасская башня Московского Кремля
В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах
Полиция разгоняет демонстрантов в Портленде
В Портленде неизвестные снесли памятник Томасу Джефферсону
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Испытание российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
Эксперт: Россия увеличивает разрыв с США в создании гиперзвукового оружия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили возможность участия в параде Победы украинских политиков
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выяснил, кто избил девочку в лифте в Красноярске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55В банках рассказали про меры после ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49Итальянское СМИ оценило письмо о финансировании партии Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
07:08В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID
Лента новостейМолния