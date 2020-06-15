Мединский объяснил, почему Сталин не принимал Парад Победы в 1945 года

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Верховный главнокомандующий, маршал Иосиф Сталин не принимал Парад Победы потому, что не был кавалеристом, рассказал помощник президента России Владимир Мединский.
Парад Победы состоялся на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Им командовал маршал Константин Рокоссовский, а принимал парад - маршал Георгий Жуков. Они оба были на лошадях.
В ряде СМИ периодически появляются публикации о том, что Сталин готовился лично принять Парад Победы, но отказался от этой идеи якобы после того, как упал с лошади в ходе тренировки.
"Есть много легенд вокруг того, почему не принимал парад непосредственно верховный главнокомандующий - Сталин. Объясняется это крайне просто: Сталин был немолод, Сталин неуверенно держался в седле, поэтому он пригласил Жукова и сказал: "Вы помоложе, вы кавалерист, поэтому принимать парад будете вы", - сказал Мединский в понедельник в ходе онлайн-брифинга, приуроченного к 75-летию Парада Победы 1945 года.