Ученые предложили меры для восстановления экосистемы Норильска

"Когда остатки нефти с годами будут смыты атмосферными осадками, разбавлены и отчасти вынесены в океан, то появятся обычные представители планктона, растения, а затем рыбы, лягушки и другое, чем питаются уже птицы. Но на это нужны годы. Человек может помочь при наличии данных о состоянии среды и организации постоянного мониторинга экологической обстановки. Для этого нужно создать лабораторию или группу специалистов - гидробиологов, экологов, ботаников, зоологов, которые проведут начальное обследование, разработают комплекс компенсационных мероприятий и будут осуществлять контроль за развитием ситуации", - отметил Раков.