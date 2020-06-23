В Ленинградской области коробку с ребенком подбросили на крыльцо больницы

"В Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения новорожденного ребенка", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, коробку с ребенком возрастом один-два дня нашли в понедельник вечером на крыльце приемного покоя больницы в Приозерске.