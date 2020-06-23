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В Ленинградской области коробку с ребенком подбросили на крыльцо больницы
Коробка с новорожденным ребенком была обнаружена на крыльце приемного покоя больницы в городе Приозерске Ленинградской области, ведется проверка, сообщает... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:16
ленинградская область
приозерск
дети
происшествия
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РИА Новости
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ленинградская область, приозерск, дети, происшествия

В Ленинградской области коробку с ребенком подбросили на крыльцо больницы

10:55 23.06.2020 (обновлено: 13:16 23.06.2020)
16289
© Depositphotos / kostomarovaНоворожденный
Новорожденный
© Depositphotos / kostomarova
Новорожденный. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Коробка с новорожденным ребенком была обнаружена на крыльце приемного покоя больницы в городе Приозерске Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения новорожденного ребенка", — сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, коробку с ребенком возрастом один-два дня нашли в понедельник вечером на крыльце приемного покоя больницы в Приозерске.
"По предварительной информации, ребенка мог оставить мужчина. Устанавливаются личности родителей младенца, ведется их розыск", — сказано в сообщении.
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Ленинградская областьПриозерскДетиПроисшествия
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