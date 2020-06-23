https://ria.ru/20200623/1573346281.html
В Ленинградской области коробку с ребенком подбросили на крыльцо больницы
Коробка с новорожденным ребенком была обнаружена на крыльце приемного покоя больницы в городе Приозерске Ленинградской области, ведется проверка, сообщает... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:55
2020-06-23T13:16
ленинградская область
приозерск
дети
происшествия
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ленинградская область
приозерск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, приозерск, дети, происшествия