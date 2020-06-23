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ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
Организация Договора о коллективной безопасности совместно с МВД РФ работает над новой антинаркотической стратегией на период до 2025 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T02:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, снг, одкб, министерство внутренних дел рф (мвд россии), белоруссия, таджикистан, киргизия, армения, казахстан, в мире

ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией

02:24 23.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг ОДКБ
Флаг ОДКБ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Флаг ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности совместно с МВД РФ работает над новой антинаркотической стратегией на период до 2025 года, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов в связи с 15-летием координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов ОДКБ (КСОПН).
"В настоящее время ОДКБ совместно с МВД России ведет работу по созданию новой антинаркотической стратегии на период до 2025 года. В этом документе будут учтены все особенности современных вызовов и угроз, исходящих от незаконного оборота наркотиков", - сказал Зайнетдинов. Он напомнил, что председатель КСОПН ОДКБ является статс-секретарь, замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.
По словам Зайнетдинова, с целью противодействия наркоугрозе с 2003 года проводятся комплексные антинаркотические операции под условным наименованием "Канал". "В операции ежегодно принимают участие компетентные органы государств – членов ОДКБ, а также в качестве наблюдателей свыше 20 представителей антинаркотических ведомств стран Европы и Азии в зависимости от целей конкретного этапа операции. Регулярно в ней участвовали правоохранительные органы Афганистана, Ирана и Китая, подразделения финансовых разведок государств – членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и представители международных организаций из Управления ООН по наркотикам и преступности, Интерпола, ОБСЕ, ШОС, СНГ и ЦАРИКЦ", - подчеркнул пресс-секретарь ОДКБ.
Всего с 2003 по 2020 годы проведено 30 этапов операции. "В результате совместной работы только с 2017 по 2019 годы из незаконного оборота изъято более 67,6 тонны наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе: 48,988 тонны опия, 6,665 тонны гашиша, 3,737 тонны марихуаны, 790 килограммов героина, 691 килограмм наркотических средств синтетического происхождения", - указал Зайнетдинов.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
21 октября 2019, 06:30
ШОС планирует совместные антинаркотические мероприятия с ООН и АСЕАН
Он обратил внимание, что достигнутые результаты операции позитивно оценены как государствами-членами ОДКБ, так и странами-наблюдателями, а также в официальных материалах Управления ООН по наркотикам и преступности и Международного комитета по контролю над наркотиками.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Полицейский
15 февраля, 09:23
МВД опубликовало проект новой стратегии антинаркотической политики
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РоссияСНГОДКБМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)БелоруссияТаджикистанКиргизияАрменияКазахстанВ мире
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