ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией

"В настоящее время ОДКБ совместно с МВД России ведет работу по созданию новой антинаркотической стратегии на период до 2025 года. В этом документе будут учтены все особенности современных вызовов и угроз, исходящих от незаконного оборота наркотиков", - сказал Зайнетдинов. Он напомнил, что председатель КСОПН ОДКБ является статс-секретарь, замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.