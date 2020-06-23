РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов

Регионы России в последнее время начали постепенно снимать ограничения, введенные ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Согласно специальному разделу на сайте РЖД, в связи с указанным выше, а также для удовлетворения спроса пассажиров на поездки холдинг восстанавливает курсирование ряда поездов дальнего следования.

Восстанавливаемые поезда в этом списке отмечены специальным знаком — зеленой галочкой. Компания уже сообщала ранее, что возвращен в расписание ряд отменных ранее рейсов "Сапсанов". С учетом этого, всего на сегодняшний день уже возобновили курсирование более 20 поездов.