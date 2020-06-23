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РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
РЖД возобновили курсирование уже более 20 внутрироссийских пассажирских поездов дальнего следования, отмененных ранее из-за ситуации с коронавирусом, посчитало... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T02:11
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег белозеров, северный кавказ, ржд, владимир путин, экономика

РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов

01:58 23.06.2020 (обновлено: 02:11 23.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажирские поезда РЖД
Пассажирские поезда РЖД
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пассажирские поезда РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. РЖД возобновили курсирование уже более 20 внутрироссийских пассажирских поездов дальнего следования, отмененных ранее из-за ситуации с коронавирусом, посчитало РИА Новости на сайте компании.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании у президента Владимира Путина в начале мая отмечал, что холдинг отменил более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена. Как следовало из данных в специальном разделе о графике, всего РЖД отменяли более 100 поездов дальнего следования.
Вагон поезда Аэроэкспресс на Павелецком вокзале в Москве
15 июня, 01:00Распространение нового коронавируса
"Аэроэкспресс" восстановил все отмененные из-за COVID-19 рейсы
Регионы России в последнее время начали постепенно снимать ограничения, введенные ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Согласно специальному разделу на сайте РЖД, в связи с указанным выше, а также для удовлетворения спроса пассажиров на поездки холдинг восстанавливает курсирование ряда поездов дальнего следования.
Восстанавливаемые поезда в этом списке отмечены специальным знаком — зеленой галочкой. Компания уже сообщала ранее, что возвращен в расписание ряд отменных ранее рейсов "Сапсанов". С учетом этого, всего на сегодняшний день уже возобновили курсирование более 20 поездов.
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РЖД возобновили работу вагонов-ресторанов
Холдинг РЖД сообщал, что в третьей декаде июня в связи с постепенным снятием ограничений после коронавируса вернет в расписание 35 отменных ранее пассажирских поездов в России, в том числе на курорты Северного Кавказа и Черноморья, а при стабильно высоком спросе готов увеличить их число. С 24 июня вернутся в расписание все рейсы поездов "Сапсан", отмененные ранее. Позднее компания сообщила, что спрос на поездки в поездах дальнего следования в июне вырос вдвое по сравнению с маем, и РЖД восстановят в расписании более 70 составов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажир у поезда Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег БелозеровСеверный КавказРЖДВладимир ПутинЭкономика
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