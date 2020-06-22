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Денис Мацуев поделился впечатлениями о гастролях в Берлине
Пианист Денис Мацуев, ставший первым россиянином, которого пустили в Берлин на гастроли с марта, поделился впечатлениями о поездке и выступлении в инстаграме. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572646592_0:73:3072:1801_1400x0_80_0_0_854d99e471abfaca5c287508460c1daa.jpg
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, денис мацуев, берлин (город)

Денис Мацуев поделился впечатлениями о гастролях в Берлине

20:51 22.06.2020
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© Фото : Eugene EvtukhovПианист Денис Мацуев
Пианист Денис Мацуев
© Фото : Eugene Evtukhov
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пианист Денис Мацуев, ставший первым россиянином, которого пустили в Берлин на гастроли с марта, поделился впечатлениями о поездке и выступлении в инстаграме.

"До свидания, Берлин! Это было невероятное путешествие, как гастроли из прошлого. Перелет. Отель. Репетиции. Берлинский филармонический оркестр, музыканты в котором на расстоянии социальной дистанции друг от друга сидят на сцене. Процесс музицирования. Концерт Шостаковича без дирижера. Памяти Мариса Янсонса. Невероятное ощущение от совместного творчества на сцене с потрясающим оркестром, роскошным по качеству и богатству звучания, способным передать любой образ любого стиля исполняемого произведения", — написал Мацуев.

Он подчеркнул, что испытывает "абсолютное счастье", и благодарен всем, кто помог этому проекту состояться.

"Надеюсь, что в самое ближайшее время концертная жизнь, наконец, возобновится, и мы увидимся", — уточнил пианист.

Ранее в разговоре с РИА Новости Денис Мацуев сообщал, что его юбилейный концерт, запланированный в Государственном Кремлевском дворце, перенесен на 14 октября.
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