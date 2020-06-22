Денис Мацуев поделился впечатлениями о гастролях в Берлине

"До свидания, Берлин! Это было невероятное путешествие, как гастроли из прошлого. Перелет. Отель. Репетиции. Берлинский филармонический оркестр, музыканты в котором на расстоянии социальной дистанции друг от друга сидят на сцене. Процесс музицирования. Концерт Шостаковича без дирижера. Памяти Мариса Янсонса. Невероятное ощущение от совместного творчества на сцене с потрясающим оркестром, роскошным по качеству и богатству звучания, способным передать любой образ любого стиля исполняемого произведения", — написал Мацуев.