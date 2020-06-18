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Мацуев стал первым россиянином, которого пустили в Берлин на гастроли
Пианист Денис Мацуев рассказал, что стал первым россиянином, которого пустили в Берлин на гастроли с марта. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:43
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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музыка, новости культуры, новости - туризм, денис мацуев, берлин (город)

Мацуев стал первым россиянином, которого пустили в Берлин на гастроли

11:43 18.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПианист Денис Мацуев
Пианист Денис Мацуев
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пианист Денис Мацуев рассказал, что стал первым россиянином, которого пустили в Берлин на гастроли с марта.
Мацуев прилетел в Германию для выступления с Берлинским филармоническим оркестром.
"Я вас приветствую из славного города Берлина. Даже не верится, что я сегодня прилетел на гастроли, и специальным разрешением мне сейчас на границе сообщили, что я первый русский, кому официально разрешено въехать с марта месяца, русскому гражданину, артисту, пианисту, в Берлин. И играть концерты с Берлинским филармоническим оркестром!" - рассказал он в Facebook.
Артист сообщил, что у него особенные ощущения от перелета. "И надо сказать, это состояние, которое очень сложно передать словами, - "гастрольное", - отметил Мацуев.
Ранее в разговоре с РИА Новости он сообщал, что его юбилейный концерт, запланированный в Государственном Кремлевском дворце, перенесен на 14 октября.
Пианист Денис Мацуев
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