Пашинян предложил Баку признать возможность компромисса по Карабаху

ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Премьер Премьер Армении Никол Пашинян назвал позицию Баку по вопросу конфликта в Карабахе максималистичной и предложил стране признать возможность компромисса в данной проблеме, подчеркивая, что долговременная армяно-азербайджанская вражда не отвечает интересам двух народов.

Францией. Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США

"Я убежден, что попытки превратить карабахский конфликт в долговременную широкомасштабную армяно-азербайджанскую вражду, где наши народы будут оспаривать друг у друга все - прошлое, настоящее, будущее и весь регион - не в интересах ни армянского народа, ни азербайджанского", - процитировали в пресс-службе правительства выступление Пашиняна на совместном заседании Советов безопасности Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Он также отметил, что участие властей Карабаха "в содержательных вопросах переговоров" является объективной необходимостью, и избегать этого - значит затягивать и без того затянутый конфликт. Кроме того, по словам премьера, Азербайджан не отказывается от своей максималистской позиции и рассматривает мирный процесс как средство поэтапного выполнения всех своих требований. Он отметил, что с точки зрения Еревана , мир подразумевает готовность к достижению компромисса и комплексных решений.

Премьер добавил, что учитывая эту готовность, он выдвинул формулу, согласно которой любое решение Карабахской проблемы должно быть приемлемым для народов Карабаха, Армении и Азербайджана. "Эта формула является не чем иным, как предложением признать возможность компромисса. Повторяю: предложением признать возможность компромисса, а не достижения конкретного компромисса, который все еще очень далек от достижения ввиду упомянутых мною причин", - заявил армянский премьер.