Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573198227.html
Пашинян предложил Баку признать возможность компромисса по Карабаху
Премьер Армении Никол Пашинян назвал позицию Баку по вопросу конфликта в Карабахе максималистичной и предложил стране признать возможность компромисса в данной... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:38
никол пашинян
сша
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155538/91/1555389161_0:374:2975:2047_1400x0_80_0_0_63b6fef7cfaef3872d770be8b9ca6c9c.jpg
https://ria.ru/20200516/1571552072.html
https://ria.ru/20200127/1563911206.html
1
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155538/91/1555389161_0:374:2975:2047_1400x0_80_0_0_63b6fef7cfaef3872d770be8b9ca6c9c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155538/91/1555389161_241:0:2970:2047_1400x0_80_0_0_a3d15b256241cba7f4e863f0c090c5af.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155538/91/1555389161_582:0:2629:2047_1400x0_80_0_0_2b23385787a3505c86f6191719e5f10a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, сша, азербайджан, армения, в мире

Пашинян предложил Баку признать возможность компромисса по Карабаху

16:38 19.06.2020
1006
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян назвал позицию Баку по вопросу конфликта в Карабахе максималистичной и предложил стране признать возможность компромисса в данной проблеме, подчеркивая, что долговременная армяно-азербайджанская вражда не отвечает интересам двух народов.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене
16 мая, 15:49
Пашинян заявил об искренней атмосфере на встречах с Алиевым
"Я убежден, что попытки превратить карабахский конфликт в долговременную широкомасштабную армяно-азербайджанскую вражду, где наши народы будут оспаривать друг у друга все - прошлое, настоящее, будущее и весь регион - не в интересах ни армянского народа, ни азербайджанского", - процитировали в пресс-службе правительства выступление Пашиняна на совместном заседании Советов безопасности Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
Он также отметил, что участие властей Карабаха "в содержательных вопросах переговоров" является объективной необходимостью, и избегать этого - значит затягивать и без того затянутый конфликт. Кроме того, по словам премьера, Азербайджан не отказывается от своей максималистской позиции и рассматривает мирный процесс как средство поэтапного выполнения всех своих требований. Он отметил, что с точки зрения Еревана, мир подразумевает готовность к достижению компромисса и комплексных решений.
Премьер добавил, что учитывая эту готовность, он выдвинул формулу, согласно которой любое решение Карабахской проблемы должно быть приемлемым для народов Карабаха, Армении и Азербайджана. "Эта формула является не чем иным, как предложением признать возможность компромисса. Повторяю: предложением признать возможность компромисса, а не достижения конкретного компромисса, который все еще очень далек от достижения ввиду упомянутых мною причин", - заявил армянский премьер.
"Не принимая мое предложение, президент Азербайджана не признает возможность каких-либо компромиссов. И поэтому очевидно, что с такими подходами мы не можем ожидать реального прогресса в переговорном процессе, особенно когда они сопровождаются угрозами войны или прямыми или косвенными территориальными или историческими требованиями к армянскому народу, - заключил Пашинян.
Флаг Азербайджана
27 января, 10:51
Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахский конфликт
801002
Обсудить 1
Никол ПашинянСШААзербайджанАрменияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве
Флаг Донецкой Народной Республики над КПП Еленовка между Украиной и ДНР.
ДНР планирует 25 июня открыть КПП на въезд в республику
Избирательный участок в Минске
Третий претендент на пост главы Белоруссии отказался от участия в выборах
Медицинский работник
На Украине заявили о начале новой волны коронавируса
Жизнь курдских беженцев в Африне, Сирия
Источник сообщил об атаке курдов позиций протурецких боевиков в Африне
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Глава МИД Эстонии раскритиковал тезисы статьи Путина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Набиуллина объяснила резкое снижение ключевой ставки
Украинский военный
Силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
В Белоруссии начались аресты претендентов на пост главы государства
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против России
Талия Хабриева
В рабочей группе оценили позицию Венецианской комиссии по поправкам
Сотрудники полиции на одной из улиц в Баку
В Азербайджане приостанавят деятельность ТЦ, общепитов и музеев
Президент России Владимир Путин
Австрийский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса
Путин отметил умение медорганизаций перестроить производственные процессы
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 259
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния