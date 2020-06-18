Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200618/1573128018.html
Губернатор Ленобласти намерен развивать соцсферу в регионе
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о планах по развитию региона, определив для работы социальный вектор. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:08
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_0:284:3136:2048_1400x0_80_0_0_f9266dad1b7808f2071e794ccf5e0aec.jpg
https://ria.ru/20200610/1572757382.html
https://ria.ru/20200610/1572754813.html
ленинградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_0:284:3136:2048_1400x0_80_0_0_f9266dad1b7808f2071e794ccf5e0aec.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_380:0:3111:2048_1400x0_80_0_0_fc89a59d345f83d59cc28ca7dfcc0615.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_721:0:2769:2048_1400x0_80_0_0_fcf9933222e13a753284225565f24936.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко, ленинградская область, общество

Губернатор Ленобласти намерен развивать соцсферу в регионе

15:08 18.06.2020
17
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о планах по развитию региона, определив для работы социальный вектор. 
Глава региона, в частности, отметил, что планирует и дальше продвигать закон о социальных стандартах, второй основной закон Ленинградской области после Социального кодекса.
"Достижение любой власти — количество построенных социальных объектов: школ, поликлиник, ФАПов, детских садов, спорткомплексов, бассейнов. Закон о социальных стандартах гарантирует нашим жителям качество жизни, которое не может быть ухудшено ни при каких обстоятельствах, а будет постоянно улучшаться", - сказал он в четверг на пресс-конференции.
В качестве примера губернатор привел тот факт, что в настоящий момент в области возводятся 20 школ, девять из которых будут открыты до конца текущего года, еще 11 в 2021 году.
"Социальный стандарт по образованию — это доступное всем детям образование и отсутствие второй смены. Мы должны обеспечить всех школьников таким обучением. До 2023 года воплотим этот стандарт. А до этого мы гарантируем бесплатное горячее питание всем, кто учится во вторую смену", - пояснил Дрозденко.
Посевная и весенние полевые работы
10 июня, 16:08Ленинградская область
Дрозденко: Ленобласть продолжает оставаться одним из лидеров АПК
Кроме того, он подчеркнул, что детские сады в этом плане тоже не стали исключением. В планах у регионального правительства – ликвидировать до 2023 года туда очередь. А всем родителям, кто нуждается в детском саду и год, а то и больше стоит в очереди, продолжать выплачивать 9,5 тысяч рублей в месяц.
"Минимальная зарплата в Ленинградской области будет не меньше прожиточного минимума плюс 15% к ней. Мы будем бороться с бедностью — поможем малообеспеченным семьям. Растет количество семей, которые получают социальные выплаты. У нас не должно быть такого, чтобы доход людей составлял ниже прожиточного минимума, - отметил Дрозденко. - Аналогичные нормы мы вводим для реализации права жителей на здоровье. Будем привлекать медицинских работников за счет предоставления жилья".
Глава Ленобласти также отметил, что для выполнения социальных стандартов необходимо получать соответствующую доходную часть бюджета. Для этого необходимо продолжить развивать экономические программы.
Рост экономики
10 июня, 15:40Ленинградская область
Дрозденко: ВРП Ленобласти за восемь лет увеличился на 21%
"Социальные гарантии и социальные лифты будут прописаны законодательно. Мы должны гарантировать ответственность каждого чиновника. Если он не справляется — должен прийти другой глава администрации или муниципального образования", - подытожил губернатор.
Александр Дрозденко пояснил, что каждая столица района должна иметь бассейн, стадион, ледовую арену. Приоритет будет тем городам, у которого социальный стандарт пока не выполнен, а тем, у кого выполнено, будут помогать, в том числе межрегиональными проектами.
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
Рекомендуем
Александр Дрозденко
ЕР выдвинула кандидатуру Дрозденко на выборы главы Ленинградской области
Санкт-Петербург
В психиатрической больнице в Петербурге выявили случаи коронавируса
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Глава Ленобласти пригласил поучаствовать в марафоне "Спасибо за здоровье"
Пакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
Ленинградская область в условиях пандемии готова к ЕГЭ
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова рассказала о дополнительных участках для голосования
Вывоз и утилизация мусора
Количество жалоб на стоимость вывоза мусора сократилось в Подмосковье
Поезд Московского центрального диаметра
Пассажиропоток на МЦД вырос на почти на 35% после снятия самоизоляции
Ребенок рисует на асфальте мелом
Детский городок открыли в липецком поселке Лев Толстой
Лодка ГИМС МЧС России
Тверские власти укрепят техбазу подразделений областной ГИМС
Юный футболист
Для тамбовских футболистов и болельщиков могут построить новый стадион
Футбольный мяч
Вице-губернатор Габуев: необходимо вернуть ФК "Тамбов" в родной город
Троицкая церковь (ХVII век) усадьбы Троицкое-Лыково и жилые многоэтажные дома Москвы
В Москве усилили контроль за пожарной безопасностью лесопарковых зон
Кадры квартиры, где произошла стрельба. Видео СК
СК показал видео из квартиры в Москве, где погибли четыре человека
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Попова рассказала, как часто следует тестироваться на COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Меры по гособоронзаказу сработали, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Лента новостейМолния