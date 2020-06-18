Губернатор Ленобласти намерен развивать соцсферу в регионе

С-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о планах по развитию региона, определив для работы социальный вектор.

Глава региона, в частности, отметил, что планирует и дальше продвигать закон о социальных стандартах, второй основной закон Ленинградской области после Социального кодекса.

"Достижение любой власти — количество построенных социальных объектов: школ, поликлиник, ФАПов, детских садов, спорткомплексов, бассейнов. Закон о социальных стандартах гарантирует нашим жителям качество жизни, которое не может быть ухудшено ни при каких обстоятельствах, а будет постоянно улучшаться", - сказал он в четверг на пресс-конференции.

В качестве примера губернатор привел тот факт, что в настоящий момент в области возводятся 20 школ, девять из которых будут открыты до конца текущего года, еще 11 в 2021 году.

"Социальный стандарт по образованию — это доступное всем детям образование и отсутствие второй смены. Мы должны обеспечить всех школьников таким обучением. До 2023 года воплотим этот стандарт. А до этого мы гарантируем бесплатное горячее питание всем, кто учится во вторую смену", - пояснил Дрозденко.

Кроме того, он подчеркнул, что детские сады в этом плане тоже не стали исключением. В планах у регионального правительства – ликвидировать до 2023 года туда очередь. А всем родителям, кто нуждается в детском саду и год, а то и больше стоит в очереди, продолжать выплачивать 9,5 тысяч рублей в месяц.

"Минимальная зарплата в Ленинградской области будет не меньше прожиточного минимума плюс 15% к ней. Мы будем бороться с бедностью — поможем малообеспеченным семьям. Растет количество семей, которые получают социальные выплаты. У нас не должно быть такого, чтобы доход людей составлял ниже прожиточного минимума, - отметил Дрозденко. - Аналогичные нормы мы вводим для реализации права жителей на здоровье. Будем привлекать медицинских работников за счет предоставления жилья".

Глава Ленобласти также отметил, что для выполнения социальных стандартов необходимо получать соответствующую доходную часть бюджета. Для этого необходимо продолжить развивать экономические программы.

"Социальные гарантии и социальные лифты будут прописаны законодательно. Мы должны гарантировать ответственность каждого чиновника. Если он не справляется — должен прийти другой глава администрации или муниципального образования", - подытожил губернатор.