Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"

"В этом году мы получаем первый универсальный атомный ледокол "Арктика". В 20-х числах июня начнутся ходовые испытания, и планируем в сентябре, крайний срок - в октябре, получить его уже в промышленную эксплуатацию, уже в "Атомфлот", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду.