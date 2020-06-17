В Россию прибыли военные из 12 стран для участия в параде Победы

Зрители также увидят некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года. Например, в начале будет исполнен "Юбилейный встречный марш". Парадный оркестр представят 900 музыкантов.

Всего в военных парадах по России задействуют более 64 тысяч военных, 2,4 тысячи единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.