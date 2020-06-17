В Россию прибыли военные из 12 стран для участия в параде Победы

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Военные из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня, сообщил в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, который будет руководить торжественным маршем.
Речь идет о делегациях из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая глава государства назначил парад на 24 июня.
Как ожидается, в нем примут участие более 13 тысяч военных, будут задействованы 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-СМ", танки Т-90М и "Армата", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", С-400, а также 75 самолетов и вертолетов.
Зрители также увидят некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года. Например, в начале будет исполнен "Юбилейный встречный марш". Парадный оркестр представят 900 музыкантов.
Всего в военных парадах по России задействуют более 64 тысяч военных, 2,4 тысячи единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.