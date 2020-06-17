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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200617/1573036644.html
В Россию прибыли военные из 12 стран для участия в параде Победы
Военные из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня, сообщил в интервью газете "Красная звезда"... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:39
75 лет великой победы
олег салюков
парад победы
сербия
узбекистан
китай
молдавия
белоруссия
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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А бандеровцев которых хрущёв амнистировал позвали
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28
сербия
узбекистан
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молдавия
белоруссия
таджикистан
киргизия
азербайджан
армения
монголия
казахстан
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РИА Новости
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олег салюков, парад победы, сербия, узбекистан, китай, молдавия, белоруссия, таджикистан, киргизия, азербайджан, армения, монголия, казахстан, безопасность

В Россию прибыли военные из 12 стран для участия в параде Победы

04:35 17.06.2020 (обновлено: 10:39 17.06.2020)
41257
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАрмянские военные на параде Победы
Армянские военные на параде Победы
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Армянские военные на параде Победы. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Военные из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня, сообщил в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, который будет руководить торжественным маршем.
Речь идет о делегациях из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая глава государства назначил парад на 24 июня.
Как ожидается, в нем примут участие более 13 тысяч военных, будут задействованы 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-СМ", танки Т-90М и "Армата", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", С-400, а также 75 самолетов и вертолетов.
Зрители также увидят некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года. Например, в начале будет исполнен "Юбилейный встречный марш". Парадный оркестр представят 900 музыкантов.
Всего в военных парадах по России задействуют более 64 тысяч военных, 2,4 тысячи единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.
Парадные расчеты военнослужащих на репетиции военного парада на Красной площади
01:3075 лет Великой Победы
На Красной площади пройдет первая ночная репетиция парада Победы
58121111978
Обсудить 28
75 лет Великой ПобедыОлег СалюковПарад ПобедыСербияУзбекистанКитайМолдавияБелоруссияТаджикистанКиргизияАзербайджанАрменияМонголияКазахстанБезопасность
Популярные комментарии
Отлично!
17 июня, 05:54
Арсений Новиков
56100112
А бандеровцев которых хрущёв амнистировал позвали
17 июня, 06:10
FBFrodo Begins
9600253
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