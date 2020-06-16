Президент Таджикистана поблагодарил Китай за помощь в борьбе с COVID-19

По его словам, лидеры также обсудили "некоторые актуальные аспекты таджикско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства". Он отметил, что была подчеркнута важность расширения взаимодействия в ряде сфер, включая медицину, фармацевтику, новые технологии.