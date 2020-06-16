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Президент Таджикистана поблагодарил Китай за помощь в борьбе с COVID-19
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за помощь в период пандемии COVID-19, сообщили РИА... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:29
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коронавирусы
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эмомали рахмон
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коронавирус covid-19, коронавирусы, си цзиньпин, эмомали рахмон, китай, таджикистан, в мире

Президент Таджикистана поблагодарил Китай за помощь в борьбе с COVID-19

18:29 16.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 16 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за помощь в период пандемии COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе таджикистанского лидера.
"Президент Эмомали Рахмон выразил признательность китайской стороне за помощь и поддержку Таджикистана в период пандемии коронавируса. Высокая оценка была дана заявлению лидера КНР о том, что китайская сторона намерена сделать вакцину от нового коронавируса доступной для всего мира. Председатель Китая в свою очередь высоко оценил действия и решения руководства Таджикистана по предотвращению распространения инфекции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, лидеры также обсудили "некоторые актуальные аспекты таджикско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства". Он отметил, что была подчеркнута важность расширения взаимодействия в ряде сфер, включая медицину, фармацевтику, новые технологии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСи ЦзиньпинЭмомали РахмонКитайТаджикистанВ мире
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