Акция "Свеча памяти" пройдет в этом году в новом формате

Глава движения обратила внимание на то, что в этом году в акции примут участие не только российские регионы, но и представительства "Волонтеров Победы" за рубежом. В память о погибших в Великой Отечественной войне участники акции зажгут лампады у мемориалов и памятников, а в городах-героях появятся "огненные картины войны".