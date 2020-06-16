Акция "Свеча памяти" пройдет в этом году в новом формате

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти" в этом году традиционно пройдет в ночь на 22 июня, но в связи с пандемией коронавируса число участников будет ограничено, и любой желающий сможет принять участие в акции онлайн, сообщила глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
Акция "Свеча памяти" традиционно проводится в ночь на 22 июня - в преддверии Дня памяти и скорби.
"Даже в это непростое время долг каждого из нас – вспомнить погибших в годы Великой Отечественной войны и в День памяти и скорби зажечь Свечи памяти в честь своих героев... Проводить акцию в населенных пунктах мы будем с соблюдением всех мер безопасности и с учетом эпидемиологической ситуации: в акции будут принимать участие ограниченное количество людей. Однако каждый из нас может зажечь свою электронную Свечу памяти на сайте деньпамяти.рф", – приводит пресс-служба "Волонтеров Победы" слова Амельченковой.
Глава движения обратила внимание на то, что в этом году в акции примут участие не только российские регионы, но и представительства "Волонтеров Победы" за рубежом. В память о погибших в Великой Отечественной войне участники акции зажгут лампады у мемориалов и памятников, а в городах-героях появятся "огненные картины войны".
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"Так, активисты движения создадут изображения из свечей, каждое из которых будет связано с вкладом региона в Великую Победу. Например, в Новороссийске появится изображение десантника М. Тюрина из отряда Героя Советского Союза Цезаря Куникова, освободившего Новороссийск в 1943 году, у водруженного над городом флага. А в Санкт-Петербурге из свечей выложат изображение обложки фильма 1944 года "Жила-была девочка", который снимался в блокадном Ленинграде и посвящен нелегкой судьбе в годы войны совсем юных девочек", - говорится в сообщении.