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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200616/1573014444.html
Акция "Свеча памяти" пройдет в этом году в новом формате
Акция "Свеча памяти" в этом году традиционно пройдет в ночь на 22 июня, но в связи с пандемией коронавируса число участников будет ограничено, и любой желающий... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:36
75 лет великой победы
россия
свеча памяти
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, свеча памяти, великая отечественная война (1941-1945), общество

Акция "Свеча памяти" пройдет в этом году в новом формате

16:40 16.06.2020 (обновлено: 17:36 16.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДень памяти и скорби в Москве
День памяти и скорби в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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День памяти и скорби в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти" в этом году традиционно пройдет в ночь на 22 июня, но в связи с пандемией коронавируса число участников будет ограничено, и любой желающий сможет принять участие в акции онлайн, сообщила глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
Акция "Свеча памяти" традиционно проводится в ночь на 22 июня - в преддверии Дня памяти и скорби.
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"Даже в это непростое время долг каждого из нас – вспомнить погибших в годы Великой Отечественной войны и в День памяти и скорби зажечь Свечи памяти в честь своих героев... Проводить акцию в населенных пунктах мы будем с соблюдением всех мер безопасности и с учетом эпидемиологической ситуации: в акции будут принимать участие ограниченное количество людей. Однако каждый из нас может зажечь свою электронную Свечу памяти на сайте деньпамяти.рф", – приводит пресс-служба "Волонтеров Победы" слова Амельченковой.
Глава движения обратила внимание на то, что в этом году в акции примут участие не только российские регионы, но и представительства "Волонтеров Победы" за рубежом. В память о погибших в Великой Отечественной войне участники акции зажгут лампады у мемориалов и памятников, а в городах-героях появятся "огненные картины войны".
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"Так, активисты движения создадут изображения из свечей, каждое из которых будет связано с вкладом региона в Великую Победу. Например, в Новороссийске появится изображение десантника М. Тюрина из отряда Героя Советского Союза Цезаря Куникова, освободившего Новороссийск в 1943 году, у водруженного над городом флага. А в Санкт-Петербурге из свечей выложат изображение обложки фильма 1944 года "Жила-была девочка", который снимался в блокадном Ленинграде и посвящен нелегкой судьбе в годы войны совсем юных девочек", - говорится в сообщении.
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75 лет Великой ПобедыРоссияСвеча памятиВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
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