Эксперт прокомментировал взрыв межкорейского офиса связи

Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник сообщило во вторник, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня были слышны взрывы и наблюдался дым. Позже южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне.

"Северокорейская сторона потеряла терпение, обнаружив, что Юг, несмотря на разговоры о готовности предоставлять КНДР помощь, готов эту помощь предоставлять только в крайне узких рамках того, что не нарушает санкций СБ ООН и соответствующие американские санкции", - сказал Ланьков.

По его словам, на практике это означает, что все предложения о взаимодействии, которые делает Юг и которые обращены к Северу последний год-полтора, носит чисто символический и маломасштабный характер.

"Северная Корея заинтересована в том, чтобы Южная Корея вернулась к старой политике, которую она проводила в начале 2000-х, когда она активно помогала Северу и предоставляла ему большие гранты помощи, а также вела с ним субсидированную торговлю, то есть торговало себе в убыток. Нынешнее южнокорейское правительство в принципе не против такого варианта, но опасения конфликта с США у него выше, чем опасения по поводу конфликта с Северной Кореей", - отметил эксперт.

При этом, по словам специалиста, нынешнее правительство Южной Кореи – левые националисты во главе с Мун Чжэ Ином , – хотя они вообще относятся к Северной Корее лучше, чем любое южнокорейское правительство за последние 70 лет, тем не менее, не решаются идти на шаги, которые могли бы вызвать раздражение в Вашингтоне

Ланьков считает, что КНДР это надоело и она решила преподать Южной Корее урок, придравшись к второстепенному вопросу, создать кризисную ситуацию и показать, что не только американцы, но и северокорейцы могут создать Сеулу проблемы.