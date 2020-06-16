Эксперт прокомментировал взрыв межкорейского офиса связи

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. КНДР решила наказать Южную Корею, взорвав межкорейский офис связи в Кэсоне, за непредоставление Северу полноформатной помощи; Пхеньян хочет, чтобы Сеул вернулся к старой политике, когда он выделял гранты помощи и вел субсидированную торговлю с Северной Кореей, заявил РИА Новости профессор университета Кукмин в Южной Корее Андрей Ланьков.
Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник сообщило во вторник, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня были слышны взрывы и наблюдался дым. Позже южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне.
"Северокорейская сторона потеряла терпение, обнаружив, что Юг, несмотря на разговоры о готовности предоставлять КНДР помощь, готов эту помощь предоставлять только в крайне узких рамках того, что не нарушает санкций СБ ООН и соответствующие американские санкции", - сказал Ланьков.
По его словам, на практике это означает, что все предложения о взаимодействии, которые делает Юг и которые обращены к Северу последний год-полтора, носит чисто символический и маломасштабный характер.
"Северная Корея заинтересована в том, чтобы Южная Корея вернулась к старой политике, которую она проводила в начале 2000-х, когда она активно помогала Северу и предоставляла ему большие гранты помощи, а также вела с ним субсидированную торговлю, то есть торговало себе в убыток. Нынешнее южнокорейское правительство в принципе не против такого варианта, но опасения конфликта с США у него выше, чем опасения по поводу конфликта с Северной Кореей", - отметил эксперт.
При этом, по словам специалиста, нынешнее правительство Южной Кореи – левые националисты во главе с Мун Чжэ Ином, – хотя они вообще относятся к Северной Корее лучше, чем любое южнокорейское правительство за последние 70 лет, тем не менее, не решаются идти на шаги, которые могли бы вызвать раздражение в Вашингтоне.
Ланьков считает, что КНДР это надоело и она решила преподать Южной Корее урок, придравшись к второстепенному вопросу, создать кризисную ситуацию и показать, что не только американцы, но и северокорейцы могут создать Сеулу проблемы.
"Южная Корея не хочет ссориться с Севером и готова идти на уступки, но только если они не вызовут раздражение в Вашингтоне… Далее будет период эскалации, насколько далеко он пойдет – неизвестно, но скорее всего, есть определенные пределы, потому что северокорейцы хотят наказать южнокорейцев, создать ощущение нервозности, но с другой стороны, они не готовы к конфликту с США. Они пока не хотят стать объектом американских акций", - резюмировал эксперт.