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Туризм
https://ria.ru/20200616/1572756877.html
Вместо Европы? Калининград готовится к приему российских туристов
Искупаться в прохладных водах Балтики, побродить по песчаным дюнам Куршской косы, купить сувениры из янтаря, увидеть, как его добывают, и погулять по... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:20
самоизоляция
гид
куда поехать
балтийское море
фото - туризм
калининградская область
калининград
туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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самоизоляция, гид, куда поехать, балтийское море, фото - туризм, калининградская область, калининград, фото, туризм

Вместо Европы? Калининград готовится к приему российских туристов

08:00 16.06.2020 (обновлено: 14:20 16.06.2020)
7360
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Искупаться в прохладных водах Балтики, побродить по песчаным дюнам Куршской косы, купить сувениры из янтаря, увидеть, как его добывают, и погулять по Калининграду, самому западному городу России, — пока для туристов из других регионов в области продолжает действовать режим 14-дневной самоизоляции, но власти обещают скоро отменить ограничения. Какие правила придется соблюдать отдыхающим и во сколько обойдется поездка — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак считает, что в этом году в Калининградскую область приедут отдыхающие, обычно выбиравшие европейские направления.

Пассажир в зоне выдачи багажа в аэропорту Храброво в Калининграде
1 из 10

Региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак считает, что в этом году в Калининградскую область приедут отдыхающие, обычно выбиравшие европейские направления.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Правда, власти области могут предъявить определенные требования — например, оплаченную бронь в отеле.

Насчет медицинской справки об антителах к коронавирусу и отсутствии заболевания еще нет ясности.

Также пока не определились с двухнедельной самоизоляцией. Министр надеется, что оперативный штаб вскоре это отменит.

Сотрудник Роспотребнадзора в аэропорту Калининграда
2 из 10

Правда, власти области могут предъявить определенные требования — например, оплаченную бронь в отеле.

Насчет медицинской справки об антителах к коронавирусу и отсутствии заболевания еще нет ясности.

Также пока не определились с двухнедельной самоизоляцией. Министр надеется, что оперативный штаб вскоре это отменит.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

В городе открыты не только продуктовые магазины и аптеки, но и торговые центры, уличные кафе, рассказала жительница Калининграда Валентина Дудкова.

"В общественных местах нужно носить маску и перчатки, но делают это не все", — говорит она.

Курьер в защитной маске в одном из скверов в Калининграде
3 из 10

В городе открыты не только продуктовые магазины и аптеки, но и торговые центры, уличные кафе, рассказала жительница Калининграда Валентина Дудкова.

"В общественных местах нужно носить маску и перчатки, но делают это не все", — говорит она.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Калининградцы выбираются на море, например в Светлогорск, до которого на машине — всего час.

Большинство соблюдают социальную дистанцию, держатся в нескольких метрах друг от друга.

Города России. Светлогорск
4 из 10

Калининградцы выбираются на море, например в Светлогорск, до которого на машине — всего час.

Большинство соблюдают социальную дистанцию, держатся в нескольких метрах друг от друга.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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© РИА Новости / Владимир Федоренко

Отели области уже больше недели принимают гостей, но пока только местных, сообщила директор регионального информационного центра туризма Галина Офицерова.

"Еще до карантина на июль и август на побережье забронировали порядка 70 процентов номерного фонда, более половины оплачены. Мы очень надеемся, что туристы приедут", — отметила эксперт.

Пляж на побережье Балтийского моря
5 из 10

Отели области уже больше недели принимают гостей, но пока только местных, сообщила директор регионального информационного центра туризма Галина Офицерова.

"Еще до карантина на июль и август на побережье забронировали порядка 70 процентов номерного фонда, более половины оплачены. Мы очень надеемся, что туристы приедут", — отметила эксперт.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

"Нам постоянно звонят из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Новосибирска, других городов. В основном спрашивают о возможности уединенного отдыха на побережье — в частных домах, небольших гостиницах на несколько номеров", — уточнила Офицерова.

Кстати, курорты Калининградской области как раз отлично подходят для этого — здесь широчайшие пляжи, много парков.

Отдых в Светлогорске
6 из 10

"Нам постоянно звонят из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Новосибирска, других городов. В основном спрашивают о возможности уединенного отдыха на побережье — в частных домах, небольших гостиницах на несколько номеров", — уточнила Офицерова.

Кстати, курорты Калининградской области как раз отлично подходят для этого — здесь широчайшие пляжи, много парков.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / oroch2

Местные власти готовы поддержать отельеров, выделив средства на "рестарт" гостиниц после простоя, связанного с ограничительными мерами из-за пандемии, заявил Андрей Ермак.

"Деньги можно потратить не только на тестирование, но и на приобретение масок, перчаток для персонала, установку санитайзеров", — пояснил чиновник.

Рыбная деревня, Калининград
7 из 10

Местные власти готовы поддержать отельеров, выделив средства на "рестарт" гостиниц после простоя, связанного с ограничительными мерами из-за пандемии, заявил Андрей Ермак.

"Деньги можно потратить не только на тестирование, но и на приобретение масок, перчаток для персонала, установку санитайзеров", — пояснил чиновник.

© Depositphotos / oroch2
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

"В отелях Калининградской области соблюдаются требования Роспотребнадзора. В уборку номеров обязательно входит дезинфекция", — подчеркнул вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Рестораны при отелях пока закрыты. "Предлагать гостям завтраки можно, но необходимо соблюдать все нормы, — указывает Волков. — Столики расставить на безопасное расстояние".

Светлогорск, Калининградская область
8 из 10

"В отелях Калининградской области соблюдаются требования Роспотребнадзора. В уборку номеров обязательно входит дезинфекция", — подчеркнул вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Рестораны при отелях пока закрыты. "Предлагать гостям завтраки можно, но необходимо соблюдать все нормы, — указывает Волков. — Столики расставить на безопасное расстояние".

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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© Depositphotos / irra_irra

Туристические фирмы также ждут гостей, добавляет Галина Офицерова. "Появились новые программы на любой вкус и бюджет — есть и пешеходные туры за 350 рублей, и ежедневные автобусные по всей области за 600", — говорит она. С однодневной экскурсией можно посетить Куршскую косу или поселок Янтарный — единственное в мире место, где окаменевшую смолу добывают открытым способом.

Калининград
9 из 10

Туристические фирмы также ждут гостей, добавляет Галина Офицерова. "Появились новые программы на любой вкус и бюджет — есть и пешеходные туры за 350 рублей, и ежедневные автобусные по всей области за 600", — говорит она. С однодневной экскурсией можно посетить Куршскую косу или поселок Янтарный — единственное в мире место, где окаменевшую смолу добывают открытым способом.

© Depositphotos / irra_irra
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Отдых на курортах Балтийского моря будет довольно доступным. Так, стоимость трехдневного пакетного тура для путешественника из Москвы с перелетом составит в среднем 11 тысяч рублей, отмечает Андрей Ермак.

А недельный отдых обойдется примерно в 28-30 тысяч рублей на человека.

Мама с дочкой на пляже поселка Янтарный в Калининградской области
10 из 10

Отдых на курортах Балтийского моря будет довольно доступным. Так, стоимость трехдневного пакетного тура для путешественника из Москвы с перелетом составит в среднем 11 тысяч рублей, отмечает Андрей Ермак.

А недельный отдых обойдется примерно в 28-30 тысяч рублей на человека.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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79421428
ТуризмСамоизоляцияГидкуда поехатьБалтийское мореФото - ТуризмКалининградская областьКалининградТуризм
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