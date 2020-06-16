Вместо Европы? Калининград готовится к приему российских туристов

Региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак считает, что в этом году в Калининградскую область приедут отдыхающие, обычно выбиравшие европейские направления.
Региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак считает, что в этом году в Калининградскую область приедут отдыхающие, обычно выбиравшие европейские направления.
Правда, власти области могут предъявить определенные требования — например, оплаченную бронь в отеле.
Насчет медицинской справки об антителах к коронавирусу и отсутствии заболевания еще нет ясности.
Также пока не определились с двухнедельной самоизоляцией. Министр надеется, что оперативный штаб вскоре это отменит.
Правда, власти области могут предъявить определенные требования — например, оплаченную бронь в отеле.
Насчет медицинской справки об антителах к коронавирусу и отсутствии заболевания еще нет ясности.
Также пока не определились с двухнедельной самоизоляцией. Министр надеется, что оперативный штаб вскоре это отменит.
В городе открыты не только продуктовые магазины и аптеки, но и торговые центры, уличные кафе, рассказала жительница Калининграда Валентина Дудкова.
"В общественных местах нужно носить маску и перчатки, но делают это не все", — говорит она.
В городе открыты не только продуктовые магазины и аптеки, но и торговые центры, уличные кафе, рассказала жительница Калининграда Валентина Дудкова.
"В общественных местах нужно носить маску и перчатки, но делают это не все", — говорит она.
Калининградцы выбираются на море, например в Светлогорск, до которого на машине — всего час.
Большинство соблюдают социальную дистанцию, держатся в нескольких метрах друг от друга.
Калининградцы выбираются на море, например в Светлогорск, до которого на машине — всего час.
Большинство соблюдают социальную дистанцию, держатся в нескольких метрах друг от друга.
Отели области уже больше недели принимают гостей, но пока только местных, сообщила директор регионального информационного центра туризма Галина Офицерова.
"Еще до карантина на июль и август на побережье забронировали порядка 70 процентов номерного фонда, более половины оплачены. Мы очень надеемся, что туристы приедут", — отметила эксперт.
Отели области уже больше недели принимают гостей, но пока только местных, сообщила директор регионального информационного центра туризма Галина Офицерова.
"Еще до карантина на июль и август на побережье забронировали порядка 70 процентов номерного фонда, более половины оплачены. Мы очень надеемся, что туристы приедут", — отметила эксперт.
"Нам постоянно звонят из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Новосибирска, других городов. В основном спрашивают о возможности уединенного отдыха на побережье — в частных домах, небольших гостиницах на несколько номеров", — уточнила Офицерова.
Кстати, курорты Калининградской области как раз отлично подходят для этого — здесь широчайшие пляжи, много парков.
"Нам постоянно звонят из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Новосибирска, других городов. В основном спрашивают о возможности уединенного отдыха на побережье — в частных домах, небольших гостиницах на несколько номеров", — уточнила Офицерова.
Кстати, курорты Калининградской области как раз отлично подходят для этого — здесь широчайшие пляжи, много парков.
Местные власти готовы поддержать отельеров, выделив средства на "рестарт" гостиниц после простоя, связанного с ограничительными мерами из-за пандемии, заявил Андрей Ермак.
"Деньги можно потратить не только на тестирование, но и на приобретение масок, перчаток для персонала, установку санитайзеров", — пояснил чиновник.
Местные власти готовы поддержать отельеров, выделив средства на "рестарт" гостиниц после простоя, связанного с ограничительными мерами из-за пандемии, заявил Андрей Ермак.
"Деньги можно потратить не только на тестирование, но и на приобретение масок, перчаток для персонала, установку санитайзеров", — пояснил чиновник.
"В отелях Калининградской области соблюдаются требования Роспотребнадзора. В уборку номеров обязательно входит дезинфекция", — подчеркнул вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
Рестораны при отелях пока закрыты. "Предлагать гостям завтраки можно, но необходимо соблюдать все нормы, — указывает Волков. — Столики расставить на безопасное расстояние".
"В отелях Калининградской области соблюдаются требования Роспотребнадзора. В уборку номеров обязательно входит дезинфекция", — подчеркнул вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
Рестораны при отелях пока закрыты. "Предлагать гостям завтраки можно, но необходимо соблюдать все нормы, — указывает Волков. — Столики расставить на безопасное расстояние".
Туристические фирмы также ждут гостей, добавляет Галина Офицерова. "Появились новые программы на любой вкус и бюджет — есть и пешеходные туры за 350 рублей, и ежедневные автобусные по всей области за 600", — говорит она. С однодневной экскурсией можно посетить Куршскую косу или поселок Янтарный — единственное в мире место, где окаменевшую смолу добывают открытым способом.
Туристические фирмы также ждут гостей, добавляет Галина Офицерова. "Появились новые программы на любой вкус и бюджет — есть и пешеходные туры за 350 рублей, и ежедневные автобусные по всей области за 600", — говорит она. С однодневной экскурсией можно посетить Куршскую косу или поселок Янтарный — единственное в мире место, где окаменевшую смолу добывают открытым способом.
Отдых на курортах Балтийского моря будет довольно доступным. Так, стоимость трехдневного пакетного тура для путешественника из Москвы с перелетом составит в среднем 11 тысяч рублей, отмечает Андрей Ермак.
А недельный отдых обойдется примерно в 28-30 тысяч рублей на человека.
Отдых на курортах Балтийского моря будет довольно доступным. Так, стоимость трехдневного пакетного тура для путешественника из Москвы с перелетом составит в среднем 11 тысяч рублей, отмечает Андрей Ермак.
А недельный отдых обойдется примерно в 28-30 тысяч рублей на человека.