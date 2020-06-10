Андрей Ермак: в Калининград туристы поедут за европейской атмосферой

Туристическая сфера Калининградской области постепенно восстанавливается после ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, а туроператоры уже готовы предложить туристам новые направления и маршруты, заявил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак . В интервью РИА Новости он рассказал, как власти региона помогут гостиницам вернуться к работе после вынужденного простоя, какие требования должны будут соблюдать туристы из других регионов и в какую сумму обойдется самый дешевый пакетный тур на Балтику. Беседовала Евгения Римко.

— Андрей Викторович, есть ли у вас оптимистичный и пессимистичный прогнозы, когда курорты Калининградской области смогут полностью восстановиться и вернуться к прежнему режиму? Известно, что в понедельник гостиницы в прибрежных городах уже начали принимать калининградских гостей.

— Прогнозы — дело неблагодарное. Действительно, с понедельника гостиницы на побережье, которые фактически были закрыты, могут принимать калининградцев и активно этим пользуются. Я сам проверял, на выходные номер в самом популярном отеле в Янтарном забронировать было невозможно. Скорее всего, на праздники будет то же самое — и не только в гостиницах на побережье, но и на востоке области. Калининградцы, как мы знаем, привыкли на праздники уезжать за границу. Бронирование идет достаточно активно.

Мы рассчитываем, что примерно с 15 июня, если все останется с точки зрения динамики заболеваемости, как сейчас, требования Роспотребнадзора позволят нам открыться не только для калининградев, но и для жителей других регионов России. Для них могут быть определенные требования — оплаченная бронь в гостинице, например. Сейчас рассматривается вопрос, должны ли они предоставлять справку об отсутствии заболевания или справку о наличии антител. Примерно также с 15 числа мы ориентируемся на открытие летних кафе, которые позволяют выполнять все требования Роспотребнадзора в части соблюдения дистанции. Пока планы такие. Что касается работы в полном объеме, то, скорее всего, во второй половине июля уже все гостиницы и рестораны выйдут на параметры деятельности, которая у них была в 2019 году — с точки зрения механики по количеству персонала, товарных запасов. Но я вынужден еще раз оговорить: если ситуация с распространением вируса не изменится.

— В регионе с 20 апреля действует обязательная 14-дневная обсервация для приезжающих из других регионов. Означает ли открытие гостиниц для гостей из других российских регионов и отмену обсервации?

— Как мне кажется, можно будет говорить и об отмене обсервации для приезжающих, когда у человека будет возможность селиться в отеле, показывая оплаченную бронь. Мы очень надеемся на то, что ситуация будет позволять это сделать и оперативный штаб примет такое решение.

— Какова будет судьба четырех учреждений, которые задействованы сейчас для обсервации? Смогут ли они вернуться в этом сезоне к обычному режиму?

— Из них только одно — "Янтарный берег" в Светлогорске — это санаторий (остальные — социальные учреждения), причем под обсерватор используется только один его корпус, отдельно стоящее здание, которое находится не в периметре основных объектов. После того, как обсервация завершится, там проведут дезинфекцию, и он сможет принимать отдыхающих.

— Когда краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев обсуждал с президентом Владимиром Путиным планы региона по открытию гостиниц, президент обратил внимание на необходимость спланировать период бронирования перед открытием. А как вы планируете действовать?

— Скорее всего, у нас не будет такой необходимости. На наши отели достаточно большой спрос. Знаю, что на июль-август хорошо идет бронирование, сами отельеры показывают очень высокую степень загрузки — уже сейчас больше 90 процентов, где-то доходит до 95-97 процентов. В эту пользу говорит то, что компании, которые достаточно серьезно просчитывают свои бюджеты и стоимость своих продуктов, например "Библиоглобус", собираются отправлять первый рейс из Москвы уже 24 июня. В какой-то части режим обсервации может остаться, допустим, для тех россиян, которые прилетают из-за границы. Но когда разрешат селиться в гостиницы не только калининградцам, это будет означать, что режим обсервации снят.

— Вы уже ознакомились с новыми рекомендациями Роспотребнадзора гостиницам? Насколько реально их исполнение? Будут ли сами гостиницы регулировать расселение гостей в номерах?

— С моей точки зрения, правила абсолютно выполнимы. Единственное, они затратны для гостиниц, учитывая тот факт, что достаточно долго они не работали, у отелей серьезные кассовые разрывы, и им будет достаточно тяжело с финансовой точки зрения. Найти деньги, например, на тестирование на COVID всего персонала на момент запуска работы. Сейчас мы рассматриваем такую меру поддержки, как выделение средств гостиницам, которые они могут направить на рестарт — это не только тестирование, это и приобретение масок, перчаток для персонала, установка санитайзеров, санитарная обработка всех помещений. Это серьезная статья расходов, поэтому губернатор предложил гостиницам такую форму поддержки. Им нужно предоставить расчет на запуск гостиниц, они сейчас этим занимаются. В общем, в этом смысле финансово мы им поможем.

— Смогут ли небольшие отели обеспечить, например, требование соблюдать расстояние в два метра между столиками при организации питания? И придется ли как-то ограничивать потоки отдыхающих?

— Уверен, что все будет организовано с точки зрения нормального, разумного, логичного рабочего процесса. Понятно, что всем, кто селится в гостиницу, будут измерять температуру, понятно, что обслуживание будет происходить в средствах индивидуальной защиты, чаще будет проходить уборка помещений. По возвращении в гостиницу ему снова измерят температуру. Если будут какие-то симптомы, медицинские службы будут уведомлены. Все средства, чтобы минимизировать риски, будут предприняты. Но мы понимаем, что когда человек выходит на улицу, контролировать его просто невозможно.

— В прошедшие выходные впервые за долгое время приморские города не были закрыты для отдыхающих, с понедельника официально открыты променады и пляжи. Есть ли у вас план, как регулировать массовые гуляния туристов в будущем? Или вы будете рассчитывать на сознательность самих людей?

— С точки зрения количества людей никто не будет контролировать. Объективно променады и тем более пляжи — это улица. Там люди имеют возможность соблюдать социальную дистанцию. И надо сказать, что самодисциплина присутствует у калининградцев. На выходных я сам был на променаде в Светлогорске, отметил, что люди прогуливаются на достаточно большом расстоянии друг от друга, давки там уж точно не было.

— Глава Ростуризма Зарина Догузова говорила, что ведомство ведет активную работу с регионами для создания новых туристических продуктов и направлений. Ведете ли вы работу с Ростуризмом и какие новые направления могут появиться в регионе?

— Калининградская область — один из приоритетных регионов в смысле развития туризма в России. Мы на связи круглосуточно со всеми регионами. Было несколько крупных совещаний, где мы обсуждали все возможные продукты этого года.

Если летом у нас не будет особых проблем с бронированием, с отдыхающими — опять же очень многие калининградцы, лишившись возможности поехать за границу, останутся дома. Много бронирований и из регионов. Надо отметить, что наша инфраструктура не уступает очень многим заграничным направлениям, а российские точно превосходит. Понятно, что осенние месяцы — это период логичного спада интереса к туризму в Калининграде, тем не менее мы рассчитываем, что совместно с Ростуризмом запустим рекламную кампанию, чтобы люди продлили лето в Калининграде, на Балтике, и приезжали не столько ради купания в море, а ради прогулок, отдыха в красивых местах. Ростуризм нам всегда очень помогает, они сняли для нас рекламный ролик "Выходные в Калининграде".

Сейчас общаемся с Ростуризмом и в части новых субсидированных прямых рейсов в Калининградскую область не только из тех городов, из которых уже летают самолеты, но и из регионов, которым Калининград был бы очень интересен, например, Красноярск, Омск или Челябинск. В этом направлении мы тоже работаем, уже есть список рейсов, по которым Ростуризм работает, я надеюсь, что все получится и такая мера поддержки заработает.

— Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на днях тоже заявил, что уже есть договоренности о запуске новых чартеров в ряд регионов, в том числе Калининградскую область. О каких рейсах идет речь, есть ли уже примерный график? И разработаны ли пакетные туры под эти чартеры?

— Ряд туроператоров, которые раньше работали на выездной туризм, тот же "Библиоглобус", TUI, "Алеан", по понятным причинам переориентировались на внутренний рынок, и каждый из них взял на себя интересное ему направление. Например, TUI летит на Байкал, а "Библиоглобус" — в Калининград. Понятно, что у "Библиоглобуса" огромный рынок, это практически агрегатор, у них есть свой флот, они хотят поставить свои самолеты на Калининград из трех городов. Это Москва — первый рейс ожидается 24 июня, Екатеринбург и Санкт-Петербург. "Библиоглобус" и предлагает туристам пакетное предложение. Три дня пакет стоит 11 тысяч — это минимальная цена, семидневный тур обойдется примерно в 28 тысяч.

— А сколько будет стоить самостоятельно отдохнуть на Балтике 10 дней, допустим, с перелетом из Москвы?

— Вариативность просто сумасшедшая, но могу сказать, что десятидневная поездка из Москвы минимально может стоить около 28-30 тысяч рублей. Но это совсем эконом-класс, как мы понимаем, это гостиница или квартира, где вы сами себе готовите, тратите деньги только на экскурсии и сувениры.

— Есть ли у вас понимание, каких туристов привлечет Калининград в этом сезоне? Любители жарких европейских стран скорее поедут в Крым и Краснодарский край, а какая ваша аудитория?

— Мы сейчас, конечно, будем иметь дело несколько с другим туристом, если говорить о его портрете. В основном это люди, которые раньше ездили в Европу, за европейской атмосферой. И не имея сейчас такой возможности, они обратят свой взгляд на Калининград. То есть это люди, средний чек у которых несколько выше, чем у тех, с кем мы привыкли сталкиваться, но и требования у них, соответственно, тоже выше.

— Если смотреть в целом на ситуацию уже сейчас, когда есть некий план возвращения к обычной жизни, на какие сферы пришелся наиболее серьезный удар пандемии? Какие сферы перенесли его легко?

— В туризме таких сфер нет, к сожалению. В части туристических услуг и услуг в сфере культуры деятельность фактически не велась. Если рестораны работали на уровне 7-8 процентов от своего обычного оборота, отели не могли функционировать вообще. Учреждения сферы культуры работали онлайн, но это не то, что приносило деньги.

Совершенно точно пострадали гиды-экскурсоводы — это номер один. У нас был долгий режим самоизоляции, они, конечно, делали виртуальные экскурсии, выкладывали их в соцсети, чтобы хоть как-то поддерживать интерес, напоминать о себе, "прокачивали" себя таким образом. Это получилось очень здорово с точки зрения популяризации калининградских турпродуктов и на российские регионы, и в Калининграде. Номер два — туроператоры, они тоже не могли принимать людей, к тому же многие туристы обращались к ним за возвратом уже оплаченных туров, был серьезный финансовый разрыв.

— Какие направления могут стать популярными в результате закрытых границ и отсутствия у туристов возможности выехать в другие страны?

— Многие туроператоры работали над переупаковкой своих продуктов, чтобы привлечь туристов в аспекте обособленного отдыха, более экологичного, с максимальным дистанцированием. Этот аспект они проработали, один из таких продуктов — "Балтийское сафари", который предполагает посещение природных объектов. Векторный маршрут Виштынец — Большое Моховое болото — Куршская коса — он рассматривается активно в той или иной интерпретации многими туроператорами, потому что у многих людей остается чувство опасности, тревоги, боязнь заразиться, с учетом этого и выбирают сегодня туристический продукт.

— Что ждет сферу общепита? Восстановятся ли они полностью и когда это может произойти?

— С точки зрения механики и запуска они восстановятся примерно за месяц, где-то к середине июля. Если говорить об их финансовых показателях, то это однозначно не этот год. В этой сфере, к сожалению, нет отложенного спроса — человек не будет есть два обеда сразу или компенсировать то, что он не заказал себе в апреле. Это основная проблема, скорее всего, они выйдут на показатели 2019 года только в 2021 году. В этом году им придется покрывать убытки, которые возникли у них за три месяца.

— Все предприниматели приспосабливаются к новым условиям, например, в Калининграде не так давно реанимировался автокинотеатр. Считаете, что он будет востребован и после пандемии?

— У нас открылось два таких кинотеатра — в Калининграде "Ночной дозор" и в аэропорту. Уверен, что первый будет существовать и дальше, его стали возрождать, поскольку освободилась часть оборудования из-за простоя кинотеатров. Сейчас интерес к нему достаточно большой. Думаю, он останется как "фишка", а не как бизнес или эксклюзивная история, как она существует сейчас. Насчет кинотеатра в аэропорту так не уверен. Как мне кажется, это текущая история, в моменте, учитывая, что скоро аэропорт начнет работать в полном объеме, в том числе и ночью.

— Есть ли у властей Калининградской области какие-то планы или программы для отдыха медиков из других регионов после пандемии?

— У нас есть предложение для медиков, которое связано с учреждениями культуры. Мы подготовили сертификаты на их бесплатное посещение — это целый пакет абонементов во все калининградские музеи, концертные залы. Когда врачам будет чуть полегче, нагрузка на работе снизится и откроются сами учреждения, они смогут посетить все, что им интересно.

— Из-за пандемии в России пострадала и сфера киносъемок. Здесь, на ваш взгляд, есть шансы у региона привлечь модных продюсеров и режиссеров, которые не смогут позволить себе локации за границей?

— Сейчас у нас снимается шесть проектов на достаточно серьезную сумму — больше 200 миллионов рублей общий объем стоимости смен, которые снимаются в Калининградской области. Работают они с выполнением всех требований Роспотребнадзора. Некоторые съемки немного сдвинули по времени, но в целом все идет в том же режиме, который был запланирован. К Калининграду сейчас интерес достаточно высокий, звонки интереса в наш адрес следуют постоянно. Не знаю, будут ли какие-то еще проекты в этом году, но то, что снимается сейчас, уже достаточно неплохо, проекты очень серьезные, там нет проходных моментов.

— Основные фестивали если не перешли в онлайн-формат, то их сроки были сдвинуты. Как сейчас выглядит региональный календарь культурных событий?

— Уже начиная с июля будет несколько крупных мероприятий. Кинофестиваль "Балтийские дебюты" пройдет онлайн. Нам показалось это логичным — почему бы фестивалю дебютного кино первым не попробовать себя в таком формате. Сейчас ведем переговоры с онлайн-кинотеатрами. Очевидно, что аудитория будет гораздо больше. Это один из главных факторов, чтобы рассматривать онлайн-формат в качестве параллельного формата с обычным фестивалем. Аудитория "Балтийских дебютов" в прошлом году была около 20 тысяч человек, аудитория онлайн-кинотеатров больше на порядок, а то и на два.

Затем "Голосящий КиВиН" в Светлогорске. В августе два больших мероприятия — Международный фестиваль фейерверков и фестиваль "Калининград Сити Джаз", они оба состоятся оффлайн. "Kaliningrad Street Food — городской пикник" рассматривает вариант переноса на сентябрь. И кинофестиваль короткометражек "Короче" либо состоится частично онлайн, либо будет перенесен на сентябрь.

— Наконец, в завершение — есть ли у вас прогноз по турпотоку в этом году? Насколько серьезным будет падение по сравнению с прошлым годом?