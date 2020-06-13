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В Калининградской области число заболевших COVID-19 превысило две тысячи
2020-06-13T11:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
калининградская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, калининградская область

В Калининградской области число заболевших COVID-19 превысило две тысячи

11:33 13.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 13 июн - РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусом в Калининградской области за сутки составило 43, всего случаев COVID-19 превысило 2 тысячи человек, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 43 случая коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 2027 заболевших (инфицированных) коронавирусной инфекцией. Среди заболевших за последние сутки трое детей, в том числе один до года. В семьях зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции среди взрослых", - сообщили в штабе.
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Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 38 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 27 из них диагностирована пневмония (62,7% от общего количества зарегистрированных случаев), у остальных заболевание протекает бессимптомно. За сутки из стационаров выписали троих пациентов, переболевших коронавирусом.
Всего на 13 июня на COVID-19 обследовано 68,8 тысячи человек. Из выявленных 2027 случаев заражения 979 человек уже выздоровели, скончались 34. Под медицинским наблюдением находятся 4836 человека, в том числе 102 в условиях обсерватора.
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Ранее сообщалось, что калининградские власти до особого распоряжения продлили запрет на проведение массовых мероприятий в регионе, который должен был завершиться 15 июня. До 1 июля детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп. В регионе также продолжает действовать 14-дневный режим самоизоляции для прилетевших в Калининградскую область из других регионов, а также для жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКалининградская область
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