В Калининградской области число заболевших COVID-19 превысило две тысячи

КАЛИНИНГРАД, 13 июн - РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусом в Число выявленных заболевших коронавирусом в Калининградской области за сутки составило 43, всего случаев COVID-19 превысило 2 тысячи человек, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в области подтверждено 43 случая коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 2027 заболевших (инфицированных) коронавирусной инфекцией. Среди заболевших за последние сутки трое детей, в том числе один до года. В семьях зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции среди взрослых", - сообщили в штабе.

Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 38 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 27 из них диагностирована пневмония (62,7% от общего количества зарегистрированных случаев), у остальных заболевание протекает бессимптомно. За сутки из стационаров выписали троих пациентов, переболевших коронавирусом.

Всего на 13 июня на COVID-19 обследовано 68,8 тысячи человек. Из выявленных 2027 случаев заражения 979 человек уже выздоровели, скончались 34. Под медицинским наблюдением находятся 4836 человека, в том числе 102 в условиях обсерватора.

Ранее сообщалось, что калининградские власти до особого распоряжения продлили запрет на проведение массовых мероприятий в регионе, который должен был завершиться 15 июня. До 1 июля детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп. В регионе также продолжает действовать 14-дневный режим самоизоляции для прилетевших в Калининградскую область из других регионов, а также для жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.