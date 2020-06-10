Калининградские власти помогут отельерам открыться

"Мы рассматриваем такую меру поддержки, как выделение средств гостиницам, которые они могут направить на "рестарт" - это не только тестирование, это и приобретение масок, перчаток для персонала, установка санитайзеров, санитарная обработка всех помещений. Это серьезная статья расходов, поэтому губернатор предложил гостиницам такую форму поддержки, им нужно предоставить расчет на запуск гостиниц, они сейчас этим занимаются", - сказал Ермак.