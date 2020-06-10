https://ria.ru/20200610/1572727042.html
Калининградские власти помогут отельерам открыться
2020-06-10T10:04
2020-06-10T10:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей ермак
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
калининградская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей ермак, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, общество
КАЛИНИНГРАД, 10 июн - РИА Новости.
Калининградские власти намерены финансово поддержать отельеров, выделив средства на "рестарт" гостиниц после простоя, связанного с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса
, рассказал в интервью РИА Новости региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак
.
"Мы рассматриваем такую меру поддержки, как выделение средств гостиницам, которые они могут направить на "рестарт" - это не только тестирование, это и приобретение масок, перчаток для персонала, установка санитайзеров, санитарная обработка всех помещений. Это серьезная статья расходов, поэтому губернатор предложил гостиницам такую форму поддержки, им нужно предоставить расчет на запуск гостиниц, они сейчас этим занимаются", - сказал Ермак.
Ранее Роспотребнадзор
представил рекомендации по профилактике коронавируса в местах размещения. В частности, допуск персонала при наличии результатов исследований на коронавирус проводится в тех гостиницах, деятельность которых приостанавливалась. Согласно рекомендациям, в гостиницах необходимо обеспечить социальную дистанцию в полтора-два метра и минимизировать скопление людей у стоек регистрации. Также по мере возможности нужно установить прозрачные перегородки для защиты персонала.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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