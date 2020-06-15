Сенатор призвал развивать военно-патриотический туризм

"Великая Отечественная война оставила колоссальный след в истории. О героизме советских граждан, о подвиге, который они совершили, помнят во всем мире спустя многие года. Интерес людей к событиям тех времен с каждым годом только увеличивается. Поднятие пушки со дна Невы – это большое историческое событие, это наша память. Знакомство нашей молодежи с памятниками военно-инженерного искусства, а через них - с подвигами защитников Отечества имеет неоценимое воспитательное значение", - отметил Фомин.