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Сенатор призвал развивать военно-патриотический туризм
2020-06-15T15:14
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Сенатор призвал развивать военно-патриотический туризм

15:14 15.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМузей-панорама "Прорыв" в Санкт-Петербурге
Музей-панорама Прорыв в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Музей-панорама "Прорыв" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Поднятие пушки времен Великой Отечественной войны со дна Невы и установка ее на открытой площадке музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда" в городе Кировске будет способствовать знакомству молодежи с памятниками военно-инженерного искусства и повышать значение военно-патриотического туризма, заявил РИА Новости заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин.
В Воскресенье в Кировском районе Ленинградской области состоялся торжественный подъем со дна Невы советской 76-мм полковой пушки образца 1927 года, затонувшей во время боев, проходивших на плацдарме Невский пятачок во время Великой Отечественной войны. После реставрации в Невском судостроительно-судоремонтном заводе она займет место на открытой площадке Музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда" в городе Кировске. Поисковые работы и торжественные мероприятия проводятся по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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"Великая Отечественная война оставила колоссальный след в истории. О героизме советских граждан, о подвиге, который они совершили, помнят во всем мире спустя многие года. Интерес людей к событиям тех времен с каждым годом только увеличивается. Поднятие пушки со дна Невы – это большое историческое событие, это наша память. Знакомство нашей молодежи с памятниками военно-инженерного искусства, а через них - с подвигами защитников Отечества имеет неоценимое воспитательное значение", - отметил Фомин.
Сенатор подчеркнул, что Россия имеет богатую военную историю и может гордиться своим героическим прошлым.
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"Все это создает огромный потенциал для развития военно-патриотического туризма в стране", - заявил законодатель.
"После пандемии коронавируса внутренний туризм начинает постепенно набирать обороты, и патриотический туризм будет играть большую роль в его дальнейшем развитии", - подытожил Фомин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНовости - ТуризмСовет Федерации РФИгорь ФоминЛенинградская область
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