В Ленинградской области со дна Невы достали полковую пушку 1941 года

"Полковую пушку в районе Невского пяточка подняли плавучим краном с привлечением водолазов. Реставрация орудия пройдет на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге", - говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.

"После реставрации пушку установят на открытой площадке Музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда" по поручению Валентины Матвиенко. Возможно, что можно будет организовать залп из ее орудия на торжественном открытии", - рассказал журналистам Дмитрий Василенко.

Ранее в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кировском районе проводились поисковые работы силами энтузиастов-поисковиков. В течение 45 дней была обследована акватория реки Невы в районе боев, проходивших на плацдарме Невский пятачок. 20 мая 2020 года на дне Невы в районе Кировска на глубине 10 метров была обнаружена 76-мм полковая пушка образца 1927 года в походном положении.