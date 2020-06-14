https://ria.ru/20200614/1572914857.html
В Ленинградской области со дна Невы достали полковую пушку 1941 года
2020-06-14T17:35
2020-06-14T17:35
андрей кутепов
лилия гумерова
нева (река)
совет федерации рф
игорь фомин
ленинградская область
кировский район
общество
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андрей кутепов, лилия гумерова, нева (река), совет федерации рф, игорь фомин, ленинградская область, кировский район, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости.
В Кировском районе Ленинградской области
состоялся торжественный подъем со дна Невы
76-мм полковой пушки образца 1927 года, затонувшей при переправе частей Красной армии в октябре 1941 года, сообщили в пресс-службе Совета Федерации РФ.
"Полковую пушку в районе Невского пяточка подняли плавучим краном с привлечением водолазов. Реставрация орудия пройдет на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге", - говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.
В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации Лилия Гумерова
, Андрей Кутепов, Дмитрий Василенко и Игорь Фомин
.
"После реставрации пушку установят на открытой площадке Музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда" по поручению Валентины Матвиенко. Возможно, что можно будет организовать залп из ее орудия на торжественном открытии", - рассказал журналистам Дмитрий Василенко.
Планируется, что по номеру орудия исследователи постараются определить принадлежность пушки к войсковой части, узнать судьбу артиллерийского расчета.
Ранее в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кировском районе проводились поисковые работы силами энтузиастов-поисковиков. В течение 45 дней была обследована акватория реки Невы в районе боев, проходивших на плацдарме Невский пятачок. 20 мая 2020 года на дне Невы в районе Кировска на глубине 10 метров была обнаружена 76-мм полковая пушка образца 1927 года в походном положении.
Как сообщили в пресс-службе Кировского района, сейчас орудие будет доставлено на Невский судоремонтный завод в Шлиссейбурге.