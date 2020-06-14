Путин рассказал о решении взять косовский аэропорт "Слатина" в 1999 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, вспоминая события 1999 года, когда сводным батальоном российских ВДВ был взят аэропорт "Слатина" в Косово, рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности этой операции, и он ответил, что если это целесообразно, то нужно ее проводить.
Двенадцатого июня 1999 года был осуществлен марш-бросок на Приштину. Это была операция сводного батальона российских ВДВ, входившего в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине (город Углевик). Целью операции было взятие под контроль аэропорта "Слатина" раньше британского подразделения миротворцев НАТО. Известно, что в мае 1999 года майор Юнус-Бек Евкуров получил от высшего военного командования РФ совершенно секретное задание: в составе группы из 18 бойцов спецназа ГРУ Генштаба России скрытно проникнуть в Косово и Метохию, взять под контроль аэропорт "Слатина" и подготовиться к прибытию основных сил российского контингента.
"Как оно (решение взять аэропорт - Ред.) принималось, могу сказать. Я был тогда секретарем Совета безопасности. Ко мне пришел начальник Генерального штаба, тогда генерал (Анатолий - ред.) Квашнин, и он мне сказал о том, что вот есть такая идея - захватить этот аэропорт ("Слатина" - ред.). На вопрос "Зачем?" он ответил, что ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет чем торговаться", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" в ответ на вопрос, кем и как принималось решение взять аэропорт.
Президент отметил, что знает, что Квашнин не рискнул это согласовывать с высшими должностными лицами, в том числе и в Министерстве обороны, но это было сделано. При этом Путин отметил, что генерал с ним на этот счет разговаривал и спрашивал его мнение.
"А я ему так и сказал: "Если ты это считаешь целесообразным, так и делай", - указал Путин.
31 декабря 2019, 08:00Владимир Путин. 20Разворот над Атлантикой и Европой. Примаков и Ельцин меняют политику